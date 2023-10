Cade e batte la testa mentre è nel bosco a cercare funghi: muore un uomo Un uomo di 74 anni è morto nel pomeriggio di oggi mercoledì 4 ottobre mentre cercava funghi nei boschi di Sonico, in provincia di Brescia.

A cura di Giorgia Venturini

Tragedia nei boschi di Sonico, in provincia di Brescia. Un uomo di 74 anni è morto nel pomeriggio di oggi mercoledì 4 ottobre mentre cercava funghi. Resta ancora da capire l'esatta dinamica di quanto accaduto, ma dalle prime informazioni risulta che l'uomo sia scivolato mentre cercava funghi e avrebbe battuto violentemente la testa.

Sul posto poco dopo sono intervenuti i sanitari del 118 in elicottero ma per l'uomo purtroppo non c'è stato più nulla da fare: inutili tutti i tentativi di rianimarlo. I medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Ora non resta che cercare di capire i particolari della vicenda.

Altro anziano morto mentre cercava funghi in Valtellina

Il mese scorso un altro anziano, di 75 anni, ha perso la vita mentre cercava funghi: l'anziano si trovava nei boschi della Valtellina, in provincia di Sondrio. Il 75enne si era avventurato nella vegetazione di Albaredo per andare a caccia di funghi dal momento che dopo la pioggia sarebbero stati abbandonati. Il terreno scivoloso causato dall'acqua scesa nelle scorse ore a farlo cadere in una zona con un pendio scosceso.

Leggi anche Muore schiacciato dal trattore mentre lavora il suo terreno, travolto e ucciso un agricoltore

I famigliari preoccupati nel non vederlo rientrare hanno fatto scattare l'allarme: subito si sono attivati gli esperti del soccorso alpino. Poco dopo è stata trovata prima la sua auto e poi il suo zaino. Infine purtroppo anche il corpo, ritrovato a circa 1300 metri. Si trovava a pochi metri dal passo San Marco. Anche in questo caso i medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso.