Esce per cercare funghi con il marito, ma cade per 30 metri: morta una donna a Mezzoldo Una 75enne è morta dopo essere caduta in una scarpata a Mezzoldo (Bergamo). La donna era uscita con il marito per cercare i funghi, ma avevano deciso di dividersi.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Una 75enne è stata trovata senza vita in fondo a una scarpata tra i boschi di Mezzoldo, in provincia di Bergamo. I tecnici del Soccorso alpino Valle Brembana l'hanno individuata grazie all'elisoccorso nel primo pomeriggio di oggi, martedì 10 ottobre, quando però era già deceduta. La donna era uscita insieme al marito per cercare funghi. È stato proprio lui a chiamare i soccorsi perché non aveva più sue notizie da circa un'ora. Sul caso stanno indagando i carabinieri di Zogno che dovranno accertare la dinamica dell'incidente.

L'allarme del marito della 75enne

La chiamata al Soccorso alpino è arrivata intorno alle 14:30. Un uomo ha spiegato che non riusciva più a trovare sua moglie con la quale era uscito per cercare funghi sopra il rifugio Madonna delle Nevi. I due coniugi, infatti, avevano deciso di dividersi e si erano dati appuntamento al tornante 7 della strada per il Passo San Marco.

La 75enne, però, non si è mai presentata. Il marito ha provato ad aspettarla per circa un'ora poi, però, preoccupato ha chiesto aiuto. I tecnici sono partiti con un elicottero da Bergamo e con un mezzo del soccorso alpino.

L'ipotesi della caduta per 30 metri

L'intervento non è durato molto. Poco dopo, infatti, la donna è stata individuata. Stando a una prima ricostruzione, pare che la 75enne sia scivolata in un punto particolarmente impervio, finendo per precipitare lungo una scarpata.

Il punto in cui è stato ritrovato il corpo fa pensare che la donna abbia fatto un volo di circa 30 metri, riportando ferite che si sono rivelate fatali. Il compito di ricostruire l'esatta dinamica, però, è stato affidato ai carabinieri di Zogno.