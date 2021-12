Da oggi al via la somministrazione dei vaccini anti Covid in Lombardia per i bambini Sono partite questa mattina le somministrazioni del vaccino anti Covid per i bambini lombardi: potranno ora ricevere la loro dose anche la fascia di età tra i 5 e gli 11 anni.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Da oggi giovedì 16 dicembre anche i bambini lombardi avranno il loro vaccino anti Covid: sono iniziate da questa mattina infatti le somministrazioni per la fascia di età tra i 5 e gli 11 anni che in regione interesserà quasi 645.000 bambini. Sul portale di Poste Italiane ci si poteva già prenotare dallo scorso 12 dicembre, ovvero pochi giorni dopo l'autorizzazione dell'Aifa alla dose anti Covi anche per gli under 12. Regione Lombardia aveva fin sa subito precisato che i piccoli riceveranno le dosi pediatriche di Pfizer: i bambini si dovranno presentare nei centri vaccinali allestiti con corsie preferenziali dedicate ai bambini. La fascia oraria a loro dedicata è soprattutto quella pomeridiana e tutto il weekend per non interferire con l'orario scolastico. Da oggi Regione Lombardia punta a inoculare 40mila dosi al giorno.

Come prenotare il vaccino anti Covid per i bambini

La procedura di prenotazione per i più piccoli non cambia di molto rispetto a quella degli adulti. I genitori potranno fissare l'appuntamento per le somministrazioni sulla piattaforma di Regione Lombardia gestita da Poste Italiane dotandosi di tessera sanitaria e codice fiscale dei figli. Oltre al portale ci si può prenotare anche agli sportelli Postamat o tramite i postini che consegnano le lettere a casa. Dopo 24 ore dall'apertura delle registrazioni si contavano già 40mila richieste. Per chiarire tutti i dubbi e spiegare bene in cosa consiste la vaccinazione in età pediatrica, oggi alle 17 il coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia Guido Bertolaso e la giornalista Giulia Gioda terranno una maratona social sul canale Facebook di Regione Lombardia per approfondire il tema della vaccinazione anti Covid-19 in età pediatrica "e rispondere ai dubbi e alle domande di famiglie e genitori attraverso la voce dei professionisti clinici e sanitari", come si legge nella note di Palazzo Lombardia.

Continuano le somministrazioni delle terze dosi

Parallelamente alla campagna vaccinale dei più piccoli, Regione prosegue sia con la somministrazione delle prime dosi che con le terze dosi. In regione ieri, come un altre parti d'Italia c'è stato un piccolo blocco del sistema informatico di Poste Italiane e le vaccinazioni sono state sospese così per un'ora. Così ha spiegato quanto accaduto in una nota Regione Lombardia: "Tra le 14.30 e le 15.10, si è verificato un problema nazionale sull’infrastruttura cloud di Microsoft su cui si appoggia la piattaforma per le prenotazioni dei vaccini gestita da ‘Poste spa’. Tale disservizio ha causato la temporanea impossibilità di registrazione dei dati di vaccinazione". Nella stessa nota però Regione tiene a precisare: "È scattato immediatamente il piano di ripristino che entro circa 40 minuti ha rimesso in funzione il sistema. Nel frattempo, presso alcuni centri vaccinali si sono prodotti dei rallentamenti dell’attività di somministrazione, non dipendenti da Regione Lombardia, che verranno recuperati nell’arco del pomeriggio". Per fortuna poi tutto risolto in poco tempo.