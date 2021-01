Da oggi martedì 19 gennaio a Milano è vietato fumare all'aperto a meno ché non si sia a una distanza di circa dieci metri da altre persone. Stando al "Regolamento per la qualità dell'aria", approvato lo scorso 19 novembre dal Consiglio comune, non si potrà fumare alle fermate dei mezzi pubblici, nei parchi, nei cimiteri cittadini e nelle strutture sportive all'aperto. Un divieto importante che ha l'obiettivo di diminuire il livello di polveri sottili nell'aria.

Le sanzioni andranno dai 40 ai 240 euro

Oltre all'inquinamento, il Regolamento ha l'obiettivo di tutelare la salute dei cittadini sia dal fumo passivo che da quello attivo. Inizialmente la polizia locale avrà un ruolo informativo: oltre ai cartelli infatti gli agenti cercheranno di spiegare a tutti i cittadini quali siano le regole. Trascorso questo periodo, si inizierà con le sanzioni. Secondo il provvedimento, ai trasgressori saranno inferte multe che potranno andare dai quaranta ai 240 euro.

Nel 2025 stop al fumo in tutti i luoghi all'aperto

Dal 2025 le regole però potrebbero cambiare nuovamente. Inizialmente infatti il Regolamento avrebbe dovuto imporre il divieto di fumo su tutte le aree all'aperto. Successivamente si è scelto di procedere per gradi. Bisognerà attendere il 2025 per vedere questo divieto esteso a tutte le aree pubbliche all'aperto e senza nessuna forma di deroga. Oltre al divieto del fumo, il Regolamento prevede anche lo stop ai generatori di corrente a gasolio – che partirà da ottobre 2022 – e il divieto di utilizzare fuochi d'artificio e fare barbecue in un periodo compreso da ottobre a marzo.