Da Lodi a Caltanissetta per un ragazzo: la fuga d’amore di una 16enne fermata dai Carabinieri Una 16enne di Lodi, a insaputa dei genitori, si è imbarcata per la Sicilia dopo la scuola: voleva raggiungere il suo amore lontano.

Da Lodi a Caltanissetta. Dal cuore della Pianura Padana a quello della Sicilia, gli estremi opposti d'Italia.

È la distanza che una 16enne lombarda, residente nella cittadina della Bassa, ha deciso di percorrere ieri per raggiungere il proprio fidanzatino lontano. A insaputa dei genitori, che hanno avvisato i Carabinieri e fermato così la fuga d'amore.

La ragazza è partita dopo scuola per la Sicilia

L'allarme è scattato immediatamente, dopo che i genitori non hanno visto rincasare la figlia dopo scuola. Quando l'hanno contattata al telefono, preoccupati, la ragazza ha fugato ogni sospetto e ha raccontato che si sarebbe recata da un'amica.

Non sapevano, il padre e la madre, che la 16enne in realtà si trovava già all'aeroporto di Malpensa, pronta per imbarcarsi: direzione Palermo.

L'allarme dei genitori

Così, quando nemmeno all'ora di cena la 16enne ha fatto ritorno a casa, i genitori hanno coinvolto i Carabinieri. Mentre impazzavano le ricerche, la giovane viaggiava tranquilla su un pullman verso Caltanissetta, pronta per abbracciare finalmente il suo amato.

La fuga d'amore fermata dai Carabinieri

Ma gli agenti si sono messi contro di lei, e contro quella fuga d'amore: i Carabinieri di Lodi hanno localizzato infatti il suo cellulare, che in quel momento stava agganciando le celle nei dintorni di Caltanissetta, e hanno contattato i colleghi del posto. Che sono piombati alla stazione dei pullman, e lì hanno trovato la ragazzina. Riportata a casa a un solo passo dal suo amore.

Tanto rumore per niente, insomma. E un grande, grandissimo spavento per i genitori a Lodi. Sicuramente grande come la prova d'amore, seppur irresponsabile e incauta, che la ragazzina ha messo in piedi da un giorno all'altro.