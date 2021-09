Da Cenerentola a Frozen: i capolavori Disney in mostra al museo Mudec di Milano Al Mudec di Milano è stata inaugurata la mostra “Disney, l’arte di raccontare storie senza tempo”. Fino al 13 febbraio si potrà visitare gli spazi: “La mostra presenta preziose opere originali provenienti dagli Archivi Disney di molti celebri film dei Walt Disney Animation Studios – spiegano i curatori in una nota stampa – da una nuova generazione di artisti e cineasti tuttora profondamente ispirati all’eredità di Walt Disney”.

A cura di Ilaria Quattrone

La mostra al Museo Mudec (Fonte: Facebook Mudec)

Da Cenerentola a Hercules, passando per Frozen: i cartoni animati entrano al Mudec con la mostra "Disney, l'arte di raccontare storie senza tempo". L'esposizione è stata inaugurata giovedì 2 settembre alle 15.30 e durerà fino al prossimo 13 febbraio. "La mostra presenta preziose opere originali provenienti dagli Archivi Disney di molti celebri film dei Walt Disney Animation Studios, tra cui Hercules e La Sirenetta, fino al più recente film d'animazione Frozen 2 – Il Segreto di Arendelle, creato – spiegano i curatori in una nota stampa – da una nuova generazione di artisti e cineasti tuttora profondamente ispirati all'eredità di Walt Disney".

Il percorso risalirà ai miti, alle leggende medievali e alle favole

Il percorso vuole raccontare i capolavori di Disney risalando ai miti, alle leggende medievali, alle favole e alle fiabe: "Queste sono anche le sezioni tematiche della mostra in cui trovano collocazione le storie più famose da cui sono stati tratti i film Disney". Gli artisti dell'azienda di animazione hanno portato quelle storie al cinema attraverso il disegno a mano, l'animazione digitale rivitalizzando le favole: "Mentre il valore simbolico – spiegano ancora i curatori – delle storie nei decenni è rimasto intatto, sono le tecniche di produzione a essersi evolute".

La mostra spiegherà come nasce un capolavoro di animazione

La mostra ha l'obiettivo di spiegare come nasce un capolavoro di animazione: dopo aver sviluppato il concept di una storia e la struttura narrativa, si creano i personaggi. Prima ancora che questo abbia il volto e le fattezze, si immaginato gli occhi, gli abiti e le movenze: in questo modo si ottengono fogli di bozzetti preparatori in cui il personaggio prende vita: "La terza chiave di lettura della mostra consente una interpretazione personale e sperimentale della grande e creativa arte dello storytelling. Il visitatore viene incoraggiato a diventare egli stesso un narratore e potrà percorrere le sale della mostra non solo come spettatore passivo di contenuti, ma come attore protagonista degli stessi".