Da 16 anni latitante, va a tifare hockey alle Olimpiadi: arrestato 44enne a Milano

Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 – Foto: LaPresse

Un latitante slovacco 44enne, ricercato da 16 anni, è stato bloccato ieri mattina, mercoledì 11 febbraio, a Milano. L'uomo – come lui stesso ha poi riferito alle forze dell'ordine – si sarebbe recato in città per sostenere la nazionale slovacca alle Olimpiadi invernali di hockey su ghiaccio, ma a suo carico pendeva un ordine di cattura per una serie di furti commessi ai danni di alcune attività commerciali. Condotto in carcere, il 44enne dovrà scontare una pena residua di 11 mesi e 7 giorni di reclusione per reati contro il patrimonio.

L'arresto durante le Olimpiadi invernali

Le forze dell'ordine sono riuscite a rintracciare il 44enne grazie a una segnalazione arrivata da una struttura ricettiva nella zona di Baggio (Milano). Nello specifico, l'intervento è scattato nella mattinata di ieri all'interno di un campeggio situato in via Ajraghi dove alloggiava il 44enne che, al momento del fermo, non avrebbe opposto alcuna resistenza.

Alle forze dell'ordine, l'uomo avrebbe riferito che il suo obiettivo era quello di assistere alla partita della nazionale slovacca, impegnata nel pomeriggio contro la Finlandia. L'incontro, iniziato alle 16:40 di ieri, si è concluso con una netta vittoria della Slovacchia per 4-1. Tuttavia, il tifoso slovacco non ha potuto seguire il match, poiché nel frattempo era già stato arrestato e trasferito alla casa circondariale di San Vittore, dove sconterà la pena prevista. Non è escluso che, essendo stato lontano dall'Italia per molti anni, l'uomo non fosse a conoscenza del provvedimento restrittivo a suo carico.