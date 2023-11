Crolla il tetto della scuola in via Tabacchi a Milano: “Solo fortuna che nessuno sia rimasto ferito” Il crollo, avvenuto in un momento in cui gli studenti non erano sui banchi, sarebbe da attribuirsi alle infiltrazioni post maltempo. “È una questione di manutenzione, il sindaco aumenti i fondi per la scuola”, denuncia l’opposizione.

È solo un caso che nessuno si sia fatto male. È precipitato a terra parte del soffitto di una scuola di Milano, all'interno del comprensorio di via Tabacchi che include anche la scuola media Thouar Gonzaga e l'istituto Magistrale Statale Agnesi. Il crollo, fortunatamente, sarebbe avvenuto in un momento in cui gli studenti non erano sui banchi.

Lo denunciano in una nota i consiglieri comunali della Lega Samuele Piscina e Andreana De Francesco, rispettivamente consigliere comunale (nonché segretario provinciale) e consigliera del Municipio 5. "Oggi il tetto dell'edificio contenente la scuola secondaria di primo grado Thouar Gonzaga e l'Istituto Magistrale Statale Agnesi di via Tabacchi 15/17 è letteralmente crollato sopra una classe", scrivono i due.

"È mera fortuna se nessuno si è fatto male: il distaccamento dei calcinacci è avvenuto tra la nottata e le prime ore della mattina, quando nessuno era in classe", recita la nota. "Il soffitto è crollato sopra i banchi dei ragazzi a causa di infiltrazioni provenienti dal tetto ammalorato. Le classi sono state necessariamente spostate ai piani inferiori".

Colpa delle forti piogge e del maltempo che lo scorso 31 ottobre ha causato una nuova esondazione del Seveso nella zona nord della città? "Non si dia la colpa agli eventi atmosferici, è una questione di manutenzione. L'evento atmosferico ha solo aggravato una situazione già presente", la critica dei consiglieri di Matteo Salvini. "Proprio in quell’edificio la manutenzione ordinaria spetterebbe al Comune di Milano, attraverso MM, e la straordinaria a Città Metropolitana". E la conclusione: "Dobbiamo davvero avere paura di mandare i nostri figli in classe? Chiediamo al Sindaco di implementare i fondi".