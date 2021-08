Critical mass Milano, auto finisce sui binari del tram per superare il gruppo di ciclisti Un’auto è finita sui binari del tram per superare un gruppo di ciclisti intenti, come ogni giovedì sera, a partecipare alla Critical mass a Milano, una pedalata di gruppo. L’episodio si è verificato in zona cimitero Monumentale ed è stato immortalato in un video, pubblicato sulla pagina Instagram “Welcome to favelas”.

A cura di Francesco Loiacono

Scena insolita ieri sera a Milano, durante la consueta "Critical mass", la pedalata di gruppo che ogni giovedì sera vede diversi ciclisti sfilare tra le vie della città nel capoluogo lombardo (ma viene organizzata anche in altre città d'Italia non solo). Un automobilista, forse poco paziente o distratto, ha pensato bene di superare il gruppetto di ciclisti che si è trovato davanti all'altezza del cimitero Monumentale ma ha imboccato la corsia riservata ai tram, con tanto di binari ed erba.La scena del "sorpasso" poco ortodosso è stata filmata e poi pubblicata sulla pagina Instagram "Welcome to favelas", generando commenti per lo più poco lusinghieri nei confronti dei ciclisti, accusati da molti di aver ostacolato l'automobilista.

Non è chiaro se sia trattato di uno sbaglio o di una manovra intenzionale

In realtà è difficile ricostruire nel dettaglio cosa sia avvenuto. Non è chiaro se l'autista, forse alla guida di un'auto Ncc (Noleggio con conducente), avesse particolare fretta o se prima di effettuare la manovra poco ortodossa avesse chiesto strada ai ciclisti suonando il clacson. Non è nemmeno chiaro se sia finito sulla corsia preferenziale di proposito o per sbaglio, dal momento che in quel tratto in questi giorni sono in corso dei lavori stradali. Di certo nel video si sentono alcuni commenti – oltre a risate ed esclamazioni di scherno rivolte al conducente – in cui una persona del gruppo dei ciclisti dice "fatelo uscire" e un altro aggiunge: "Non facciamo così, non è una sfida questa". E così dopo la "scampagnata" tra le rotaie del tram il conducente dell'auto è potuto tornare sulla carreggiata.