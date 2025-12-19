Cristian Donzello 16enne morto in moto durante una gara di velocità: tre persone a processo

Sono tre le persone che andranno a processo per la morte di Cristian Donzello, il ragazzo di 16 anni vittima di un incidente in motocicletta a Biassono (Monza e Brianza) avvenuto il 12 marzo 2023. Nei guai un 23enne di Seregno, con l'accusa di omicidio stradale, e altri due che dovranno rispondere di violazione dell'articolo 9 bis del codice della strada. L'incidente era avvenuto in via Friuli, lungo un rettilineo nella zona industriale del comune brianzolo alle porte di Monza: il 16enne, era stato trasportato in condizioni gravissime al San Gerardo di Monza, ma purtroppo si era spento dopo poche ore di ricovero.

Nello schianto erano rimaste coinvolte due moto (250 di cilindrata) su cui viaggiavano il 16enne monzese e un amico di 18 anni residente a Casatenovo, più un'automobile guidata da un 23enne di Seregno. Nell'impatto era rimasto ferito anche il 18enne, trasportato all'ospedale di Desio in codice verde, ma che avrebbe riportato solo qualche lieve ferita e 7 giorni di prognosi. Sulla vicenda hanno indagato i Carabinieri di Monza subito al lavoro per verificare se effettivamente si trattasse di una gara di velocità tra i due ragazzi in sella alle moto.

Come raccontato da Fanpage.it, già a poche ore dall'incidente i compagni di scuola di Cristian Donzello avevano appeno uno striscione fuori dal Centro di Formazione Professionale Achille Grandi a Sesto San Giovanni (Milano): "Sei sempre con noi Donze, forever Bro". Intorno, fiori e biglietti d'addio. I suoi amici si erano presentati fuori dalla chiesa in sella alle loro moto.