Una donna di San Giorgio Lomellina, paese in provincia di Pavia, è stata denunciata dai carabinieri per simulazione di reato. I militari, attraverso approfondite indagini, hanno verificato che la donna aveva fatto credere attraverso alcuni comportamenti che l'ex marito la perseguitasse. Addirittura, lo aveva denunciato. I carabinieri hanno però scoperto che la donna si era inventata tutto.

Donna denuncia marito per aggressioni

Secondo quanto riportato da Milanotoday, le indagini dei militari hanno appurato che la residente nel Pavese si era creata un profilo falso su Facebook e un nuovo numero di telefono per far credere a tutti che l'ex marito fosse un violento e la perseguitasse ormai da tempo. Dopo averlo denunciato all'Arma, la donna aveva raccontato ai militari di aver subìto un'aggressione da un uomo mandato, a suo dire, proprio dall'ex marito, che in tutto ciò sarebbe stato ignaro dei suoi comportamenti.

"Mio marito mi ha fatta aggredire", ma era tutto falso

I militari hanno quindi avviato le indagini per far luce sulla vicenda e, dopo aver analizzato le immagini registrate dalle videcamere di sorveglianza indicate dalla stessa donna, hanno scoperto che nulla di tutto quanto denunciato fosse mai accaduto. Nei video delle telecamere, infatti, non si evince alcuna aggressione ai suoi danni. Ulteriori accertamenti hanno portato i carabinieri a scoprire che la donna aveva architettato il piano per il incolpare l'uomo. Per questo motivo i carabinieri l'hanno denunciata per simulazione di reato. Non è escluso che l'ex marito possa optare a sua volta per una denuncia per calunnia.