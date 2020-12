Il bollettino di oggi venerdì 25 dicembre, giorno di Natale, con gli aggiornamenti sulla diffusione del Coronavirus in Lombardia. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi positivi sono 2.628 su 27.942 tamponi effettuati. Ieri il dato era stato di 2.656 nuovi contagi su 32.294. In totale dall'inizio della pandemia in Lombardia sono stati eseguiti 4.765.500 tamponi. Aumenta rispetto a ieri il dato giornaliero sui decessi: sono stati 105 nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 67), per un totale dall'inizio della pandemia di 24.782 morti ufficiali nella sola Lombardia.

I ricoveri negli ospedali della Lombardia

I dati relativi a ricoveri in ospedale e in terapia intensiva, utili per monitorare l'andamento dell'epidemia, descrivono una situazione che torna a migliorare rispetto alle scorse settimane. Nelle ultime 24 ore il numero dei ricoveri in ospedale è diminuito di 202 unità, portando il totale a 3.976 (ieri erano 4.178). Aumentano i ricoveri nei reparti di terapia intensiva: il saldo è di 1 paziente in più rispetto a ieri (ieri il saldo tra nuovi ingressi e dimissioni era di 15 ricoveri in meno), per un totale di 522 persone ricoverate. Continua a crescere il numero dei guariti/dimessi, ora arrivato a 386.391: sono 1.721 le persone che sono riuscite a superare la malattia nelle ultime 24 ore.

I nuovi positivi nelle province

Per quanto riguarda le province lombarde, sono 878 i nuovi casi di positivi al Coronavirus in provincia di Milano, di cui 332 in città. Sono 183 i nuovi positivi nella provincia di Monza e Brianza, 151 in quella di Varese, 366 in provincia di Brescia, 99 in quella di Como e 209 in provincia di Pavia. La provincia di Bergamo ha registrato 120 nuovi contagi, mentre sono 155 quelli a Lecco, 87 i nuovi contagi nella provincia di Lodi, 86 in quella di Cremona, 53 contagi nella provincia di Sondrio e infine 173 a Mantova.

Sala: Chi ha sensibilità politica dichiari che si vaccinerà

"Credo che chi oggi abbia responsabilità politica deve sentirsi la responsabilità di dire, senza se e senza ma, che si vaccinerà". Questo l'invito e l'auspicio del sindaco di Milano Beppe Sala che, intercettato dai cronisti fuori da Pane Quotidiano, dove si è recato per aiutare i volontari, ha sottolineato come lui lo farà "con convinzione". Dello stesso avviso anche il presidente della Regione Lombardia che, per il momento, ha dichiarato di non voler introdurre l'obbligo alla vaccinazione contro il Covid: "Poi si vedrà", ha detto Fontana.