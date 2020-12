Il bollettino di oggi lunedì 21 dicembre, con gli aggiornamenti sulla diffusione del Coronavirus in Lombardia. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi positivi sono 950 su 10.587 tamponi effettuati. Ieri il dato era stato di 1.795 nuovi contagi su 22.421. In totale dall'inizio della pandemia in Lombardia sono stati eseguiti 4.640.399 tamponi. Cala rispetto a ieri il dato giornaliero sui decessi: sono stati 41 nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 49), per un totale dall'inizio della pandemia di 24.420 morti ufficiali nella sola Lombardia.

I ricoveri negli ospedali della Lombardia

I dati relativi a ricoveri in ospedale e in terapia intensiva, utili per monitorare l'andamento dell'epidemia, descrivono una situazione più stabile e in miglioramento rispetto alle scorse settimane. Nelle ultime 24 ore il numero dei ricoveri in ospedale è diminuito di 109 unità, portando il totale a 4.232 (ieri erano 4.341). In calo anche i ricoveri nei reparti di terapia intensiva: il saldo è di 22 pazienti in meno rispetto a ieri (ieri il saldo tra nuovi ingressi e dimissioni era di 9 ricoveri in meno), per un totale di 561 persone ricoverate. Continua a crescere il numero dei guariti/dimessi, ora arrivato a 374.434: sono 8.376 le persone che sono riuscite a superare la malattia nelle ultime 24 ore.

I nuovi positivi nelle province

Da oggi scatta il divieto di spostarsi in altre regioni

Nonostante sia ancora in zona gialla fino al 24 dicembre, da oggi in Lombardia non ci si potrà più spostare verso le altre regioni se non per comprovate esigenze di salute, lavoro o necessità. Tale divieto, entrato in vigore allo scoccare della mezzanotte, aveva indotto centinaia di persone a lasciare la regione con largo anticipo sul Natale per raggiungere le regioni in cui non hanno più la residenza o il domicilio, presso cui il ritorno è sempre concesso, ma dove sono cresciute per passare il periodo festivo con la famiglia. Diverse le code tra Malpensa, Linate, la stazione Centrale e i caselli autostradali.