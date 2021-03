In Lombardia sono 4.235 i nuovi casi di Coronavirus accertati nelle ultime 24 ore, a fronte di 49.068 tamponi effettuati. Lo certifica l'ultimo bollettino giornaliero sull'emergenza Covid-19 relativo a oggi martedì 16 marzo diffuso dal Ministero della Salute. Aumentano i nuovi positivi rispetto a ieri, quando erano stati registrati 2.185 casi su 21.605 tamponi. In totale dall'inizio della pandemia in Lombardia sono stati eseguiti 7.404.066 tamponi tra test molecolari e antigenici. Aumentano i decessi: da ieri ne sono stati registrati altri 81, per un totale dall'inizio della pandemia che è arrivato nella sola Lombardia a 29.380 morti, contando i dati ufficiali. Ieri i decessi erano stati 79.

Aumentano i ricoveri negli ospedali della Lombardia

Continua a peggiorare la situazione negli ospedali lombardi, nel pieno della terza ondata della pandemia. Salgono in modo significativo i ricoveri in ospedale: sono 6.474 (più 276) le persone ricoverate con sintomi nei reparti Covid (ieri erano 6.198). Aumenta anche il totale delle persone ricoverate in terapia intensiva: sono 765, 37 in più rispetto a ieri quando erano 728 i pazienti in condizioni più gravi. Secondo l'Agenas la percentuale di occupazione dei posti letto in terapia intensiva è ormai arrivata al 51 per cento, quella nei reparti ordinari al 49 per cento. Aumenta comunque anche il dato relativo alle persone dimesse/guarite: sono in totale 548.302.

I contagi nelle province lombarde

La mappa relativa ai nuovi casi di positivi al Covid-19 nelle diverse province lombarde continua a fotografare una situazione difficile soprattutto nel Milanese e nel Bresciano, dove nelle ultime settimane si è concentrato il maggior numero di contagi. Sono 968 i nuovi casi di positivi al Coronavirus in provincia di Milano e 609 in provincia di Brescia. Per quanto riguarda le altre province, sono 308 i nuovi casi nella provincia di Monza e Brianza, 677 in quella di Varese, 395 in quella di Como e 166 in provincia di Pavia. La provincia di Bergamo ha registrato 262 nuovi contagi, mentre sono 115 quelli a Lecco e 67 nuovi contagi nella provincia di Lodi. I contagi registrati in provincia di Cremona sono invece 169, in provincia di Mantova ci sono stati 253 casi, 148 casi infine in provincia di Sondrio.

Il picco atteso prima di Pasqua

Da ieri, lunedì 15 marzo, la Lombardia è ritornata in zona rossa. Vi resterà per almeno due settimane, in attesa di un miglioramento dei dati. Secondo l'epidemiologo dell'Università Statale di Milano Carlo La Vecchia, intervistato da Fanpage.it, si assiste comunque a un rallentamento della velocità del contagio: "Il picco sarà quasi certamente prima di Pasqua, è possibile che già attorno al 22-25 marzo inizieremo a vederlo. Di certo entro inizio aprile la situazione dovrebbe migliorare". Di diverso avviso però il consulente per il piano vaccinale della Lombardia Guido Bertolaso, secondo cui anche aprile sarà un mese difficile e la Lombardia potrebbe rimanere "zona rossa" anche dopo Pasqua.