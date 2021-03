Sono 2.135 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia a fronte di 20.571 tamponi effettuati. È quanto si legge nel bollettino giornaliero sull'emergenza Covid-19 relativo a oggi lunedì 1 marzo reso noto dal Ministero della Salute. Diminuiscono i nuovi positivi rispetto a ieri, quando erano stati registrati 3.529 casi a fronte però di 37.251 tamponi. In totale dall'inizio della pandemia in Lombardia sono stati eseguiti 6.670.200 tamponi tra test molecolari e antigenici. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 42 decessi, per un totale dall'inizio della pandemia che è arrivato nella sola Lombardia a 28.403 morti, contando i dati ufficiali. Ieri i decessi erano stati 37.

La situazione negli ospedali della Lombardia

Con la diffusione delle varianti del Covid-19 in diverse province lombarde la situazione negli ospedali da giorni è tornata a peggiorare. Salgono i ricoveri in ospedale: sono 4.224 (+106) le persone ricoverate nei reparti Covid (ieri erano 4.118, in aumento di 56 pazienti). Aumenta il totale delle persone ricoverate in terapia intensiva: sono 441, ovvero 15 in più rispetto a ieri quando erano 426 i pazienti in condizioni più gravi. Aumenta comunque anche il dato relativo alle persone dimesse/guarite: sono in totale 511.811, ovvero 3.432 in più rispetto a ieri.

I contagi nelle province Lombarde

La mappa relativa alla situazione dei nuovi casi di positivi al Covid-19 nelle diverse province lombarde evidenzia le stesse criticità che si segnalano da giorni: restano il Milanese e il Bresciano (dove è in vigore una zona arancione rafforzata) le zone in cui si concentra il maggior numero di contagi. Sono 770 i nuovi casi di positivi al Coronavirus in provincia di Milano (ieri erano 1.003) e 497 in provincia di Brescia (ieri 1.016). Per quanto riguarda le altre province, sono 102 i nuovi casi nella provincia di Monza e Brianza, 25 in quella di Varese, 79 in quella di Como e 83 in provincia di Pavia. La provincia di Bergamo ha registrato 275 nuovi contagi, mentre sono 55 quelli a Lecco e 27 nuovi contagi nella provincia di Lodi. I contagi registrati in provincia di Cremona sono invece 46, in provincia di Mantova ci sono stati 124 casi, nessun caso infine in provincia di Sondrio.

Lombardia zona arancione da oggi 1 marzo

A partire da oggi, lunedì 1 marzo, la Lombardia è nuovamente in zona arancione. Cambiano ancora le regole per gli spostamenti, concessi solo all'interno del proprio comune, e per le aperture di bar e ristoranti. I cittadini potranno girare liberamente dalle 5 alle 22 senza lasciare la propria città, se non per motivi di salute o lavoro. I cittadini residenti in comuni con meno di 30.000 abitanti potranno spostarsi ma non in direzione dei capoluoghi di provincia. Chiudono ancora bar e ristoranti, che potranno effettuare solo asporto e domicilio, mentre i negozi resteranno aperti, tranne quelli collocati nei centri commerciali nei giorni prefestivi e festivi.