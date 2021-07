Nelle ultime 24 ore in Lombardia sono stati registrati 95 nuovi casi di Coronavirus su 8.701 tamponi eseguiti. Lo riporta il bollettino di lunedì 12 luglio 2021 diramato dal Ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore è stato registrato un solo morto. Anche ieri è stato ne è stato registrato uno. Da febbraio dello scorso anno i decessi ufficiali per Covid in Lombardia sono 2 33.800. I contagi sono in diminuzione rispetto a ieri, quando erano 250. Aumentano i pazienti ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali lombardi, mentre diminuiscono leggermente i ricoverati nelle terapie intensive.

La situazione negli ospedali lombardi

Questa la situazione all'interno degli ospedali lombardi. Nei reparti di area medica sono ricoverati 128 pazienti Covid, quattro in più rispetto a ieri, quando erano 124. Nelle terapie intensive degli ospedali lombardi invece sono ricoverati 36 degenti Covid, dato in calo rispetto a ieri quando se ne contavano 37.

Situazione Covid nelle province

Vaccinati con doppia dose quattro milioni di lombardi

Con la giornata di ieri, domenica 11 luglio, in Lombardia sono stati raggiunti i quattro milioni di cittadini vaccinati con doppia dose. Entro un mese, ha fatto sapere Regione, ulteriori 2,3 milioni di persone riceveranno la seconda dose, completando così il ciclo vaccinale. I quattro milioni di persone già coperte dal richiamo sono il 58,3 per cento di coloro che hanno aderito alla campagna di vaccinazione.