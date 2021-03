In Lombardia sono 4.282 i nuovi casi di Coronavirus accertati nelle ultime 24 ore, a fronte di 59.626 tamponi effettuati. Lo certifica l'ultimo bollettino giornaliero sull'emergenza Covid-19 relativo a oggi mercoledì 24 marzo diffuso dal Ministero della Salute. Aumentano i nuovi positivi rispetto a ieri, quando erano stati registrati 3.643 casi su 47.175 tamponi. In totale dall'inizio della pandemia in Lombardia sono stati eseguiti 7.822.337 tamponi tra test molecolari e antigenici. Aumentano tragicamente i decessi: da ieri ne sono stati registrati altri 110, per un totale dall'inizio della pandemia che è arrivato nella sola Lombardia a 30.085 morti, contando i dati ufficiali. Ieri i decessi erano stati 99.

I ricoveri negli ospedali della Lombardia

Resta molto critica la situazione negli ospedali lombardi: sono in continuo aumento i ricoveri provocati dalla terza ondata della pandemia. Salgono i pazienti Covid: sono 7.178 (più 13) le persone ricoverate con sintomi nei reparti (ieri erano 7.165). Aumenta il totale dei pazienti in terapia intensiva: sono 845, ossia più 9 in più rispetto a ieri quando erano 836 i pazienti in condizioni più gravi. Aumenta comunque anche il dato relativo alle persone dimesse/guarite: sono in totale 577.693, con un aumento di 2.256 nelle ultime ventiquattro ore.

I contagi nelle province lombarde

La mappa relativa ai nuovi casi di positivi al Covid-19 nelle diverse province lombarde continua a fotografare una situazione differente da zona a zona. Sono 1.062 i nuovi casi di positivi al Coronavirus in provincia di Milano e 790 in provincia di Brescia, due tra le più colpite. Per quanto riguarda le altre province, sono 301 i nuovi casi nella provincia di Monza e Brianza, 495 in quella di Varese, 279 in quella di Como e 357 in provincia di Pavia. La provincia di Bergamo ha registrato 240 nuovi contagi, mentre sono 92 quelli a Lecco e 60 nuovi contagi nella provincia di Lodi. I contagi registrati in provincia di Cremona sono invece 195, in provincia di Mantova ci sono stati 199 casi, 88 casi infine in provincia di Sondrio.

Contagi nelle scuole, il report di Ats Milano

Stando a quanto emerge dall'ultimo rilevamento dell'Ats di Milano, nella settimana dal 15 al 21 marzo 2021, sono stati accertati 195 casi di positività tra gli alunni e 607 tra gli operatori scolastici. In totale, stanno osservando l'isolamento fiduciario 2.079 studenti e 202 operatori. I dati sono in netto calo rispetto alla rilevazione della settimana precedente.