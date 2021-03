in foto: Immagine di repertorio

L'Ats di Milano, che comprende anche la provincia di Lodi, ha diramato il nuovo report sui contagi degli alunni e degli operatori scolastici nella settimana dal 15 al 21 marzo. Aggiornati anche i dati sugli isolamenti fiduciari da parte di studenti e docenti che devono rispettare due settimane di quarantena a casa.

Il report sui contagi nelle scuole di Ats Milano

Secondo quanto comunicato dall'Ats, nella terza settimana di marzo 2021, sono stati identificati 412 contagi accertati da Covid-19 tra gli studenti. Gli operatori scolastici risultati positivi al Coronavirus, invece, sono stati 195, per un totale di alunni e docenti di 607 unità. Un netto calo rispetto alla settimana andata dall'8 al 14 marzo, quando furono registrati 635 positività tra gli alunni e 251 tra gli operatori, per un totale di 886 nuovi contagi. Diminuiscono poi anche gli individui in isolamento. Stando alle rilevazioni dell'ultima settimana operate da Ats Milano, sono 2.079 gli alunni in quarantena, mentre tra gli operatori scolastici si contano 202 persone costrette a casa in attesa della fine delle due settimane. In totale, quindi, sono 2.281 le nuove persone in isolamento. Anche in questo caso si rileva un netto calo dei dati rispetto al report della settimana precedente, quando erano stati isolati 7.008 studenti e 422 operatori scolastici, per un totale di 7.430 persone in isolamento.

Nello specifico, dal 15 al 21 marzo scorso, sono state isolate 33 classi negli asili nidi, per un totale di 420 bambini e 63 operatori; 54 classi nella scuola primaria, con 616 alunni e 60 operatori in quarantena; 27 classi nella scuola secondaria di primo grado, per un totale di 341 alunni e 32 operatori; 50 classi nella scuola secondaria di secondo grado, con 702 studenti e 47 operatori isolati.