Covid Lombardia, bollettino del 4 giugno: oggi 3.099 casi e 11 morti

A cura di Ilaria Quattrone

Sono 3.099 i nuovi casi giornalieri di Coronavirus registrati oggi in Lombardia, a fronte di 27.600 tamponi effettuati. Lo riporta il bollettino di oggi sabato 4 giugno 2022 diramato dal ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati altri 11 decessi (ieri erano stati 6) per un totale che da inizio pandemia in Lombardia è arrivato a 40.586 vittime. Aumentano i casi rispetto a ieri, quando erano stati registrati 690 contagi mentre i tamponi erano stati 9.132. A livello ospedaliero, calano i ricoveri in area medica e aumenta leggermente il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva.

La situazione negli ospedali della Lombardia

Questa nel dettaglio la situazione a livello di ricoveri: i pazienti ricoverati nei reparti d'area medica degli ospedali sono 497 contro i 518 di ieri (21 in meno) mentre nei reparti di terapia intensiva sono ricoverati in totale 35 pazienti (ieri erano 34).

Situazione Covid nelle province della Lombardia