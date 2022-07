Covid in Lombardia, oggi 11.928 nuovi casi e 30 morti, 3.647 contagi a Milano: il bollettino del 16 luglio Sono 11.928 i nuovi casi di Covid in Lombardia e 30 i morti. Ecco il bollettino Covid di oggi, sabato 16 luglio 2022.

A cura di Giorgia Venturini

Sono 11.928 i nuovi casi giornalieri di Covid registrati oggi in Lombardia, a fronte di 54.634 tamponi effettuati. Lo riporta il bollettino di oggi sabato 16 luglio 2022, diramato dal ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati altri 30 decessi (ieri ne erano stati segnalati 27) vittime, per un totale di 41.103 morti dall'inizio della pandemia. Diminuiscono i casi rispetto a ieri, quando erano stati registrati 13.001 contagi a fronte di 53.346 tamponi effettuati.

I contagi Covid oggi nelle province della Lombardia

Questi i numeri delle province lombarde. A Milano si sono registrati 3.647 casi. A Bergamo sono 1.186, a Brescia invece 1.429. A Como sono stati 665, mentre a Cremona 458, a Lecco 365. A Lodi i nuovi positivi sono 291, a Mantova 550. Per quanto riguarda Monza e Brianza, il numero si attesta a 989, a Pavia 720. Infine a Sondrio sono stati 170, a Varese 1.118.

I casi covid negli ospedali in Lombardia

A livello ospedaliero, si aggiungono 24 ricoveri in area medica che così salgono a 1506 (ieri erano 1.482) pazienti. Scende invece di 2 unità il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, arrivando a 42.

In Lombardia al via le quarte dosi di vaccino

Come comunicato da Regione Lombardia, dall'apertura delle prenotazioni per gli over 60, per ricevere la quarta dose del vaccino contro il Covid. Per prenotare la quarta dose i lombardi potranno andare anche nelle 370 farmacie e nelle cooperative di medici di medicina generale che si sono messe a disposizione per questo servizio. Per la somministrazione del vaccino sono stati aperti i 35 hub vaccinali già allestiti in tutta la regione per le prime tre dosi.