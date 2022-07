Covid in Lombardia, oggi 8.971 nuovi casi e 27 morti, 2.720 contagi a Milano: bollettino del 17 luglio Sono 8.971 i nuovi casi di Covid in Lombardia e 27 i morti. Ecco il bollettino Covid di oggi, domenica 17 luglio 2022.

Sono 8.971 i nuovi casi giornalieri di Covid registrati oggi in Lombardia, a fronte di 41.719 tamponi effettuati. Lo riporta il bollettino di oggi domenica 17 luglio 2022, diramato dal ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati altri 27 decessi (ieri ne erano stati segnalati 30) vittime, per un totale di 41.130 morti dall'inizio della pandemia. Diminuiscono i casi rispetto a ieri, quando erano stati registrati 11.928 contagi a fronte di 54.634 tamponi effettuati.

I contagi Covid oggi nelle province della Lombardia

Questi i numeri delle province lombarde. A Milano si sono registrati 2.720 casi. A Bergamo sono 867, a Brescia invece 1.146. A Como sono stati 528, mentre a Cremona 321, a Lecco 252. A Lodi i nuovi positivi sono 204, a Mantova 455. Per quanto riguarda Monza e Brianza, il numero si attesta a 789, a Pavia 558. Infine a Sondrio sono stati 153, a Varese 702.

I casi covid negli ospedali in Lombardia

A livello ospedaliero, si aggiungono 20 ricoveri in area medica che così salgono a 1.526 (ieri erano 1.506) pazienti. Scende invece di 2 unità il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, arrivando a 40 (ieri erano 42).

In Lombardia al via le quarte dosi di vaccino

Con l'ampliamento della platea per la ricezione della quarta dose del vaccino contro il Covid agli over 60, Regione Lombardia ha comunicato le modalità di prenotazione per la somministrazione. I cittadini aventi diritto possono rivolgersi alle farmacie (370) che hanno aderito alla campagna di vaccinazione o ai propri medici di medicina generale, altrimenti possono collegarsi alla piattaforma online gestita da Poste Italiane. Trentacinque, in totale, gli hub vaccinali allestiti in Lombardia per la somministrazione delle prime tre dosi.