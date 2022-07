Covid in Lombardia, oggi 13001 nuovi casi e 27 morti, 3987 contagi a Milano: il bollettino del 15 luglio Sono 13.001 i nuovi casi di Covid in Lombardia, e 27 i morti. Ecco il bollettino Covid di oggi, venerdì 15 luglio 2022.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono 13.001 i nuovi casi giornalieri di Covid registrati oggi in Lombardia, a fronte di 53.346 tamponi effettuati. Lo riporta il bollettino di oggi venerdì 15 luglio 2022, diramato dal ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati altri 27 decessi (ieri ne erano stati segnalati 29) vittime, per un totale di 41.073 morti dall'inizio della pandemia. Diminuiscono i casi rispetto a ieri, quando erano stati registrati 14.429 contagi a fronte di 56.904 tamponi effettuati.

I contagi Covid oggi nelle province della Lombardia

Questi i numeri delle province lombarde. A Milano si sono registrati 3987 casi. A Bergamo sono 1227, a Brescia invece 1633. A Como sono stati 736, mentre a Cremona 449, a Lecco 353. A Lodi i nuovi positivi sono 296, a Mantova 657. Per quanto riguarda Monza e Brianza, il numero si attesta a 1063, a Pavia 747. Infine a Sondrio sono stati 213, a Varese 1241.

I casi covid negli ospedali in Lombardia

A livello ospedaliero, si aggiungono 27 ricoveri in area medica che così salgono a 1.482 (ieri erano 1.455) pazienti. Sale anche di 2 unità il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (ieri erano 42, oggi 44).

In Lombardia prenotate 69.950 quarte dosi di vaccino

Come comunicato da Regione Lombardia, dall'apertura delle prenotazioni per gli over 60, sono stati 69.950 i cittadini che hanno preso appuntamento per ricevere la quarta dose del vaccino contro il Covid. Ieri sono state effettuate un totale di 26.365 vaccinazioni. Di seguito l'elenco completo delle prenotazioni provincia per provincia:

Bergamo 1.956

Brescia 3.725

Como 1.492

Cremona 810

Lecco 497

Lodi 819

Mantova 791

Monza e Brianza 2.127

Milano 5.725

Pavia 1.320

Sondrio 67

Varese 1.816