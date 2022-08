Covid in Lombardia, 3.029 nuovi casi e 16 decessi: il bollettino del 18 agosto Sono 3.029 i nuovi casi e 16 i decessi registrati oggi in Lombardia. Ecco il bollettino di oggi, giovedì 18 agosto.

Sono 3.029 i nuovi casi giornalieri di Covid registrati oggi in Lombardia, a fronte di 21.769 tamponi effettuati. Lo riporta il bollettino di oggi, giovedì 18 agosto 2022, diramato dal Ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati altri 16 decessi, per un totale di 42.014 morti dall'inizio della pandemia.

Calano i ricoveri in ospedale a 884 (-7 rispetto a ieri), così come in terapia intensiva scendono a 20 (-7 rispetto a ieri).

I contagi Covid oggi nelle province della Lombardia

Di seguito, sono indicati i nuovi casi nelle varie province lombarde. A Milano 808 nuovi contagi, in città 363. A Bergamo 265, a Brescia 445. In provincia di Como i casi registrati sono 164, a Cremona 169, a Lecco 58 e a Lodi 98. Ancora a Mantova il numero si attesta intorno ai 205, in provincia di Monza e Brianza 231, a Pavia 175, a Sondrio 66 e infine a Varese 266.