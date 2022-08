Covid in Lombardia, 1.042 casi e 16 decessi: il bollettino del 22 agosto Sono 1.042 i casi in Lombardia, con 144 nuovi positivi a Milano città, e 16 i decessi: ecco il bollettino di oggi, lunedì 22 agosto.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono 1.042 i nuovi casi giornalieri di Covid registrati oggi in Lombardia, a fronte di 7.899 tamponi effettuati. Lo riporta il bollettino di oggi, lunedì 22 agosto 2022, diramato dal Ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati altri 16 decessi, per un totale di 42.099 morti dall'inizio della pandemia.

Aumentano i ricoveri in ospedale a 790 (ieri 782), così come in terapia intensiva scendono a 20 (-1 rispetto a ieri).

I contagi Covid oggi nelle province della Lombardia

Di seguito, sono indicati i nuovi casi nelle varie province lombarde. A Milano 320, di cui 144 a Milano città. A Bergamo 94, Brescia 196, Como 41; Cremona 43; Lecco 15; Lodi 11; Mantova 53; Monza e Brianza 92; Pavia 63; Sondrio 19; infine Varese 50.