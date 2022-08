Covid in Lombardia, 3.017 casi e 18 decessi: il bollettino del 26 agosto Sono 3.017 i casi in Lombardia e 18 i decessi: ecco il bollettino di oggi, venerdì 26 agosto.

Sono 3.017 i nuovi casi giornalieri di Covid registrati oggi in Lombardia, a fronte di 19.504 tamponi effettuati. Lo riporta il bollettino di oggi, venerdì 26 agosto 2022, diramato dal Ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati altri 18 decessi, per un totale di 42.172 morti dall'inizio della pandemia.

Calano i ricoveri in ospedale a 715 (ieri 757), e restano stabili in terapia intensiva a 22 (esattamente come ieri).

I contagi Covid oggi nelle province della Lombardia

Di seguito, sono indicati i nuovi casi nelle varie province lombarde. A Milano sono stati 822. Nella provincia di Bergamo sono 315. A Brescia i contagi sono a 518 mentre a Como 154. Nel territorio di Cremona si sono registrati XXX; a Lecco invece se ne sono avuti 119. Nella provincia di Lodi sono 48 i cittadini positivi, a Mantova 144 mentre Monza e Brianza sono arrivati a quota 219. In provincia di Pavia i casi registrati oggi sono stati 201 e a Sondrio 69. Infine a Varese se ne sono registrati 239.