Covid, Fontana: “Ora nessuna restrizione ma se situazione peggiora si dovrebbero tutelare vaccinati” Al momento non sono necessarie ulteriori restrizioni in Lombardia ma se la situazione dovesse cambiare “bisognerebbe tutelare i vaccinati”. Lo ha dichiarato il governatore Fontana.

A cura di Simona Buscaglia

"Non si devono applicare nuove restrizioni". Lo ha precisato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine di una conferenza stampa, commentando l’ipotesi di un eventuale lockdown solo per i non vaccinati, sul modello austriaco. Ieri il governatore lombardo, come altri presidenti di Regione, aveva commentato l’aumento dei casi e aveva affermato "non possiamo pensare a restrizioni per i cittadini che hanno dimostrato fiducia, consapevolezza e senso del bene comune", riferendosi a chi si è vaccinato.

Fontana: numeri stanno peggiorando ma lontani da ulteriori restrizioni

Posizione ribadita in sostanza anche oggi: "I numeri nella nostra Regione stanno leggermente peggiorando, ma grazie al cielo siamo lontani dal dover applicare ulteriori chiusure o restrizioni – ha aggiunto Fontana – Per nessuno restrizioni, ma nel caso in cui le condizioni dovessero cambiare, si dovrebbe tutelare l’impegno e la determinazione con cui più di 8 milioni di cittadini lombardi si sono sottoposti alla vaccinazione".

Il sindaco Sala: il modello austriaco ha senso ma chi fa i controlli?

Anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha commentato l’ipotesi dell’applicazione del modello austriaco, che implica delle maggiori restrizioni per chi non è vaccinato: "Non è semplicissimo da gestire – ha detto il primo cittadino – poi, se anche questo è uno stimolo per aumentare il numero delle vaccinazioni, come sembra avvenire in Austria, può avere senso. Io spero che non ci si debba arrivare. Credo che se il comportamento di tutti sarà nell’ambito delle regole non ci si arriverà". "Il punto è che, rispetto a questo tipo di regole, c’è sempre un limite importante: come e chi fa i controlli" ha concluso Sala.