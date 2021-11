Covid in Lombardia, Fontana: “Nessuna restrizione per chi si è vaccinato” Per il presidente Attilio Fontana “nessuna restrizione per i cittadini che hanno dimostrato fiducia, consapevolezza e senso del bene comune scegliendo di vaccinarsi”.

A cura di Giorgia Venturini

"Non possiamo pensare a restrizioni per questi cittadini che hanno dimostrato fiducia, consapevolezza e senso del bene comune". Lo ha annunciato sulla sua pagina Facebook il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana riflettendo su possibili restrizioni in vista dell'aumento dei contagi e dell'arrivo del periodo natalizio. Per il governatore leghista non deve andare "disperso lo straordinario risultato raggiunto e valorizzato l'atteggiamento degli oltre 8 milioni di Lombardi che hanno con convinzione e senso di responsabilità aderito alla vaccinazione". Dal Palazzo Lombardia unica soluzione possibile per superare anche questa ondata è quella di convincere ancora e ancora i cittadini al vaccino: "In Lombardia, come tutti sanno, la campagna vaccinale ha ottenuto eccellenti risultati, trainando – con un sesto della popolazione – anche il dato nazionale. Certo non dobbiamo fermarci, dobbiamo insistere e convincere i cittadini a completare il ciclo vaccinale con la terza dose".

Bertolaso: "Magari si arriverà alla zona gialla"

Sulla possibilità del rischio di un possibile lockdown o meno è intervenuto anche il coordinatore della campagna vaccinale Guido Bertolaso: "Oggi rispetto a un anno fa la situazione molto più tranquilla. Grazie alla "gigantesca campagna di vaccinazione abbiamo numeri sotto controllo, a differenza di altri Paesi europei". Bertolaso ha categoricamente escluso la possibilità di nuovi lockdown in vista: "Magari si arriverà alla zona gialla, ma non sotto Natale". Tutti invitano al buon senso e alla prudenza. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala tiene a precisare che occorrerà "essere ancora prudenti", comunque permettendo ai "commercianti di lavorare" ma senza "creare troppi assembramenti". Sala per il momento allontana quindi l'ipotesi del concerto di fine anno in piazza Duomo, aggiungendo però che a suo avviso "non ci saranno chiusure".