Costringe la sorella disabile a chiedere l’elemosina in strada per comprare la droga: arrestato a Milano

Gli agenti della Polizia Locale di Milano hanno arrestato un uomo di 39 anni, indagato per maltrattamenti in famiglia: a partire da gennaio del 2024 ha picchiato e perseguitato la sorella disabile, 55 anni, rubandole i soldi della pensione di invalidità e costringendola a chiedere l’elemosina in strada.

Così gli agenti della Polizia Locale di Milano hanno arrestato oggi un uomo di 39 anni, già indagato per maltrattamenti in famiglia: a partire da gennaio del 2024 il 39enne avrebbe infatti continuamente insultato, picchiato e perseguitato la sorella di 55 anni, dalla quale si era trasferito dopo essere aver già scontato una pena di oltre due anni in carcere (sempre per maltrattamenti nei confronti di familiari). Dalle indagini dei poliziotti, è emerso che l'uomo si sarebbe impossessato anche delle tessere per l'accredito della pensione di invalidità e dell'assegno di inclusione della sorella, pretendendo da lei denaro mensile per l'acquisto di droga e costringendola a chiedere l'elemosina in strada.

L'inchiesta è nata da una segnalazione trasmessa alla Polizia locale lo scorso giugno dai Servizi Sociali del Comune di Milano, che avevano in carico la vittima, da sempre affetta da disabilità. Ne è seguita la denuncia da parte della donna e un'indagine da parte degli agenti del Nucleo Tutela Donne e Minori della Polizia Locale, che nel giro di poco tempo ha portato all'arresto del fratello.