Cosa succederà nell'udienza del 15 marzo del processo ad Alessia Pifferi e perché non sarà definitiva Nella prossima udienza di venerdì 15 marzo verrà interrogato dall'accusa e dalla difesa Elvezio Pirfo, ovvero il medico che ha eseguito la perizia psichiatria su Alessia Pifferi.

A cura di Giorgia Venturini

Fonte: Fanpage.it

Venerdì 15 marzo si ritorna in aula per un'altra udienza del processo che vede imputata Alessia Pifferi, accusata di aver abbandonata a casa da sola per giorno la figlia di 18 mesi Diana causandone la morte per stenti. Nella prossima udienza accusa e difesa avranno l'occasione di interrogare Elvezio Pirfo, ovvero il medico che ha eseguito la perizia psichiatrica sull'imputata giudicandola, al termine di più incontri, capace di intendere e di volere quando ha lasciato la piccola nella sua abitazione nel Milanese a luglio 2022.

Venerdì inizierà il pubblico ministero Francesco De Tommasi a fare le domande allo psichiatria e poi toccherà (se ci sarà tempo perché il medico avrebbe dato un limite di orario causa altro impegno nel primo pomeriggio) all'avvocata di Alessia Pifferi, Alessia Pontenani. Se l'interrogatorio al perito finisse già venerdì poi si andrà verso una fine del processo: un'altra udienza è stata fissata a maggio, poi la sentenza sarà prevista per giugno.

Cosa rivela la perizia psichiatrica su Alessia Pifferi

Nell'ultima udienza Pirfo ha esposto la sua perizia: il medico ha ribadito anche in aula che Alessia Pifferi non ha nessun deficit di memoria. Così come riporta la perizia la conclusione per il perito è una sola: "Dal diario clinico non emerge rischio suicidio, né segnalazione di comportamenti critici di chi ha disturbi cognitivi". E ancora: "Emerge più che altro tristezza e cattivo umore in un caso di prima detenzione". Ribadendo ancora una volta che "non c’è un disturbo di personalità completo ma due elementi: la mancanza di empatia e la dipendenza".

I risultati della perizia superpartes disposta dai giudici della Corte d'Assise sono opposti a quelli dei consulenti della difesa che "hanno sempre detto che la mia assistita è totalmente incapace di intendere e di volere", aveva spiegato a Fanpage.it l'avvocata Alessia Pontenani sostenendo che a questo punto è più facile che venga emessa una pena all'ergastolo. Poi aveva aggiunto: "Ormai rifaremo la perizia in Appello. Questo processo è viziato: il perito ha scritto di non essere stato influenzato dal clima mediatico, ma per me è evidente che volesse dire il contrario, visto che il pubblico ministero mi ha indagato a perizia ancora in corso". Il pm infatti ha aperto un fascicolo per falso ideologico nei confronti dell'avvocata e per falso ideologico e favoreggiamento nei confronti delle due psicologhe del carcere.

Cosa ha detto Alessia Pifferi allo psichiatra

In uno degli incontri con lo psichiatra Alessia Pifferi aveva rivelato il suo timore di essere lasciata dal compagno. Aveva spiegato che aveva lasciato più volte a casa da sola la piccola Diana per andare dall'uomo. "Nei weekend andavo via verso la sera del sabato e poi tornavo la domenica sera". E ha precisato: "Quando tornavo a casa la bambina la trovavo tranquilla. La lavavo, la cambiavo e davo subito da mangiare, l'acqua.. ed era tranquilla". Il perito ha poi chiesto: "Normalmente la bambina mangiava 2-3 volte al giorno, giusto?". E a quella domanda Pifferi ha risposto: "Sì, comunque le mettevo tre biberon di latte e due bottigliette d'acqua, quelle col beccuccio".

L'imputata aveva precisato che ogni volta che vedeva il suo compagno dell'epoca la sua mente si offuscava o meglio "si spegneva". O meglio, "quando ero con quell'uomo diciamo che aveva il potere… la mia mente si era spenta, come annullata. Nel senso che mi ha fatto perdere la lucidità come mamma".