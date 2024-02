Alessia Pifferi capace di intendere e di volere, l’avvocata: “È un processo viziato, ormai è ergastolo” L’avvocata Alessia Pontenani commenta a Fanpage.it la perizia superpartes depositata dal psichiatra Pirfo su Alessia Pifferi: “Adesso diventano tutti professionisti dello stesso livello?” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Appena dopo aver saputo i risultati della perizia psichiatrica, che hanno decretato Alessia Pifferi capace di intendere e volere quando ha abbandonato la figlia di pochi mesi per giorni causandole la morte per stenti, la sua avvocata Alessia Pontenani è andata a incontrarla al carcere di San Vittore a Milano. "Peccato che i miei consulenti hanno sempre detto che la mia assistita è totalmente incapace di intendere e di volere", spiega l'avvocata a Fanpage.it. Alessia Pontenani e le due psicologhe del carcere di San Vittore sono indagate per falso ideologico e di favoreggiamento anche le due dottoresse.

Avvocata, ora con questa perizia (disposta dal giudice su richiesta della difesa) che cosa cambia?

Ormai la rifaremo in Appello. Questo processo è viziato: il perito ha scritto di non essere stato influenzato dal clima mediatico, ma per me è evidente che volesse dire il contrario, visto che il pubblico ministero mi ha indagato a perizia ancora in corso.

Adesso diventano tutti professionisti dello stesso livello? Parliamoci chiaro…uno non può dire bianco e uno nero. Tra il bianco e il nero ci sono sfumature. Non è possibile. In teoria gli atti non si commentano: non doveva essere pubblico fino al 4 marzo, giorno della prossima udienza.

Lei è indagata per falso ideologico, le due psicologhe anche per favoreggiamento: secondo lei questa perizia incide sulle indagini che vi vede coinvolte?

Per quanto riguarda il mio caso no, io sono stata nominata dopo l'incontro tra la Pifferi e le psicologhe. Mi dispiace molto però per loro. Questa perizia è come se dimostrasse che le psicologhe siano completamente impreparate. Ma questo vorrebbe dire allora che anche i miei consulenti lo sono stati. Insomma, è strano. Sono stati eseguiti gli stessi test anche con questa nuova perizia, ma dicono cose opposte.

La perizia cosa dice sul lavoro svolto dalle psicologhe del carcere?

Il tecnico sembra confermare la tesi del pubblico ministero. Ma per quale motivo? Il perito sostiene che hanno sbagliato, che i test vengono fatti male. Ha spiegato che Alessia Pifferi soffre di mancanza di empatia. Insomma, la descrive come una persona cattiva. Un mostro, insomma.

Cosa succederà ora con questa perizia nel processo alla Pifferi?

La Corte non prenderà per buona la perizia dei miei professionisti, ma quella appena fatta: è ergastolo, è finita. Questo processo è stato compromesso quando si è indagato su di me e sulle psicologhe. A quel punto tutti si sono spaventati: è inutile che ci prendiamo in giro, siamo in Italia e funziona così.

Cosa dirà ora ad Alessia Pifferi?

Le dirò di stare tranquilla.