Cosa si sa finora sulla scomparsa di Jessika, la 17enne avvistata a Trevignano È dall’11 gennaio che non si hanno più notizie di Jessika, la 17enne di Orezzo (Bergamo) scomparsa da casa. Le ultime segnalazioni, secondo la puntata di “Chi l’ha Visto” in onda stasera su Rai 3, la condurrebbero nei pressi di Trevignano Romano. Le sue tracce portano dalla veggente, oggi sparita?

La 17enne bergamasca scomparsa Jessika e la Madonna di Trevignano Romano

Sparita, svanita nel nulla. È dall'11 gennaio che non si hanno più notizie di Jessika, la 17enne di Orezzo (frazione di Gazzaniga, Bergamo) scomparsa da casa. A nulla, per il momento, sono valsi gli appelli dei genitori in televisione: della giovanissima, tra ben tre lunghi mesi, non c'è più traccia.

Le tracce di Jessica conducono a Trevignano Romano?

Solo, forse, qualche debole impronta. L'ultima, secondo il programma in onda questa sera su Rai 3 "Chi l'ha Visto?", quella che avrebbe condotto la ragazza nei pressi di Trevignano Romano (Roma), dove una sedicente veggente racconta di avere un rapporto privilegiato con la Madonna e custodisce una statua che – a suo dire- piangerebbe lacrime di sangue. E che oggi, anche lei, sarebbe svanita nel nulla.

Una direzione possibile, vista la profonda religiosità della giovane. "Passa gran parte del suo tempo libero a pregare davanti al suo santuario privato, in casa, davanti ai suoi dipinti", il racconto della madre. Nelle foto diffuse dai genitori, la giovane si presenta con una pesante croce di legno al collo.

Leggi anche Marito perde il controllo della motosega e uccide la moglie: cosa si sa sulla morte di Paola Martinelli

Il santuario casalingo di Jessika (da un frame della trasmissione di Rai 3 "Chi l’ha Visto")

Le precedenti segnalazioni tra Milano e Napoli

Solo la segnalazione più recente da parte dei telespettatori del programma Rai dedicato alle persone scomparse. Le più recenti collocavano la 17enne in varie parti d'Italia, dai parchi di Milano alla metropolitana di Napoli.

"È nostra figlia. È la nostra Jessika", giurano i genitori, dopo aver visto le foto scattate da un telespettatore su uno dei vagoni della linea 1 partenopea. "È molto dimagrita, ma è lei".

E ancora il padre Roger. "Mia figlia non andava in discoteca ma andava alla ricerca della Parola, di Dio". Si è allontana dunque per una personale ricerca di spiritualità, per inseguire Dio e pregare in solitudine? Se sì, dove è finita?

La paura che non sia così, del resto, è forte. "Temo sia trattenuta da qualcuno contro la sua volontà", sempre le parole del papà. "Che qualcuno possa farle del male".