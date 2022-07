Cosa non torna dall’autopsia di Diana, la bimba uccisa dalla madre che l’ha abbandonata

Dai primi esiti dell’autopsia su Diana, la piccola di un anno e mezzo morta perché la madre Alessia Pifferi l’ha lasciata sola in casa per se giorni, non è ancora emersa la causa del decesso: per questo motivo la Procura di Milano ha disposto nuovi accertamenti.