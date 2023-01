Cosa fare per l’Epifania 2023 a Milano: gli eventi per bambini in attesa della Befana A Milano sono tanti gli eventi previsti per la festa dell’Epifania. I più piccoli potranno incontrare la Befana al Villaggio delle Meraviglie o ancora si potrà assistere al tradizionale corteo dei Re Magi che partirà in piazza Duomo.

A cura di Ilaria Quattrone

A Milano sono in programma diversi eventi per la festa dell'Epifania, in particolare per attendere la Befana con i più piccoli. Tra gli eventi in programma c'è il Corteo dei Re Magi o sarà possibile incontrare la Befana al Villaggio delle Meraviglie in Porta Venezia oppure partecipare alla Befana Benefica Motociclistica. Saranno inoltre gli ultimi giorni per poter visitare i mercatini di Natale in città, dove poter acquistare dolci per la calza, o ancora pattinare sul ghiaccio.

Corteo dei Re Magi

Fonte: LaPresse

Il 6 gennaio sarà previsto il Corteo Storico dei Re Magi. L'appuntamento è alle 11.15 in Piazza Duomo dove si ritroveranno i gruppi partecipanti. Dopo la solenne benedizione, il Corteo partirà alle 11.30. I Re Magi e tutti gli altri protagonisti, i cui costumi sono realizzati dalla Casa d'Arte Fiore, attraverseranno via Torino, le Colonne di San Lorenzo, Corso di Porta Ticinese e fino a Piazza San Eustorgio. Alle 12.15 si fermerà nella Basilica di San Lorenzo per l'evocazione dell'incontro dei Magi con Erode. La manifestazione terminerà alle 13.

Befana Benefica Motociclistica

Fonte: sito motoclubticinese

Patrocinata dal Comune di Milano, il 6 gennaio torna la Befana Benefica Motociclistica. L'appuntamento è alle 8.30 in viale Alcide de Gaspari, all'angolo con con Piazza J.F. Kennedy. L'evento, organizzato dal Moto Club Ticinese, ha l'obiettivo di consegnare i doni agli istituti del Piccolo Cottolengo Don Orione e alla Sacra Famiglia di Cesano Boscone.

Incontro con la Befana al Villaggio delle Meraviglie

Al Villaggio delle Meraviglie, allestito nel parco Indro Montanelli a Porta Venezia, alla casa di Babbo Natale i bimbi potranno incontrare la Befana. L'ingresso è gratuito, ma è su prenotazione. I piccoli potranno ascoltare le favole davanti al camino, conoscere la storia della scopa magica e scoprire tutto ciò che vorranno sul mondo della Befana. Inoltre chi porterà le calze potrà riempirle con dolci e caramelle.

Arrivo della Befana al Ranch (Milano Equestrian Centre di Pioltello)

Al Milano Equestrian Centre è tutto pronto per l'evento la Befana al Ranch. La Befana arriverà in sella a un cavallo con tanti dolci per i più piccoli. Ci sarà anche uno spettacolo delle befane sempre con i cavalli e la gimkana. L'evento durerà tutta la giornata e sarà possibile pranzare o degustare un aperitivo mentre i più piccoli potranno assistere agli spettacoli o provare gratuitamente, per trenta minuti, una lezione.

Befana Revolution Teatro Martinitt

Fonte: Teatro Martinitt

Alle 11:30 del 6 gennaio al Teatro Martinitt andrà in scena lo spettacolo Befana Revolution dove tutti i bambini dovranno aiutare i simpatici protagonisti a trovare la formula magica corretta, attraverso alcuni esperimenti, per far apparire la simpatica vecchietta sul palcoscenico. In questo modo, le si darà l'opportunità di poter consegnare carbone e dolci a tutti i piccoli del mondo.