Cosa fare a Ferragosto 2022 a Milano: gli eventi in città per il 15 agosto Arte, musica, intrattenimento. Il Ferragosto in città è ricco di iniziative, basta saperle trovare: ecco qualche idea per trascorrere questo giorno di festa in città.

Ferragosto in città. Se organizzato bene, con gli amici o la famiglia, non avrà niente da invidiare a quello trascorso al fresco in campagna o sui monti. Anche a Milano, infatti, è possibile divertirsi e passare una bella giornata in compagnia: tra eventi e luoghi al verde, le occasioni di intrattenimento certo non mancano.

Certo, c'è chi decide di programmare una gita fuori porta nei grandi parchi naturali che circondano il capoluogo lombardo, o chi preparerà un lauto pic-nic da consumare nei giardini della città. Ma chi resta in città non deve aver paura di annoiarsi. Ecco qui infatti qualche idea per trascorrere il Ferragosto a Milano.

Ferragosto al Castello Sforzesco

Il 15 agosto dalle 20.30 alle 23.30, al Castello Sforzesco tanti giovani talenti si esibiranno per la finale di Campusband Musica&Matematica, concorso nazionale dedicato agli studenti amanti della musica. A decretare i vincitori del contest sarà una giuria di 15 spettatori scelti casualmente dal pubblico, che avranno l’occasione unica di restituire il loro parere sulle esibizioni.

Il cinema sotto le stelle

Le ultime novità e i grandi classici in versione restaurata, dai cult di David Lynch a Il Padrino di Francis Ford Coppola. Tante le prime visioni per tutta la famiglia (tra cui Minions 2) e le pellicole perse al cinema durante l'anno. Per il 15 agosto, ore 21: Assassinio sul Nilo (K. Branagh). Qui il programma del mese di agosto.

Il trio d'archi nella chiesa di Santa Maria della Sanità

Musica classica invece nel programma del concerto di Ferragosto a cura del Trio d’Archi Il Furibondo, all’interno della rassegna Milano Arte e Musica. Il trio eseguirà, nella chiesa barocca di Santa Maria della Sanità, un omaggio ai più celebri compositori italiani del XVIII secolo.

Ingresso gratuito alle Gallerie d'Italia

Le Gallerie d'Italia in piazza della Scala lasciano le porte aperte anche nei giorni 13, 14 e 15 di agosto con le mostre "I Marmi Torlonia. Collezionare capolavori" e "Matthias Schaller. Das Meisterstück". Il giorno di Ferragosto l'ingresso sarà gratuito.

Le mostre a Milano

Al Mudec da non perdere la mostra del fotografo statunitense David LaChapelle, una collezione esclusiva di novanta opere. Apertura a Ferragosto dalle 10 alle 19.30. Alla Fondazione Prada, si potrà invece ammirare la mostra Useless Bodies? del duo Elmgreen & Dragset, dalle 10 alle 19. E anche a Ferragosto sarà possibile visitare la 23ª Esposizione Internazionale della Triennale di Milano, dal titolo Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries, che affronta il tema dell’ignoto, dalle 11 alle 20.