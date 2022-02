Cosa fare a Carnevale 2022 a Milano con i bambini: 5 eventi e feste in programma Sono tanti gli eventi in programma per il Carnevale 2022 a Milano. Un’occasione per consentire soprattutto ai bambini di divertirsi, tra maschere e coriandoli.

A cura di Francesco Loiacono

Anche quest'anno è arrivato Carnevale, il periodo in cui attraverso maschere e scherzi si prova a ridere un po', dimenticando tutto ciò che ci circonda. Anche quest'anno, tra la pandemia e la guerra in Ucraina (scoppiata proprio il 24 febbraio, il giovedì grasso), è molto difficile. Ma almeno i bambini devono avere il diritto comunque di divertirsi e di passare qualche momento di svago. Il clou dei festeggiamenti del Carnevale 2022 è iniziato col giovedì grasso il 24 febbraio e terminerà martedì primo marzo, martedì grasso. A Milano però il Carnevale Ambrosiano dura di più: i festeggiamenti nelle vie del centro storico e altrove, con i coriandoli e le maschere, termineranno infatti sabato 5 marzo. Tra gli eventi più interessanti una visita guidata a tema Carnevale al Duomo, una grande festa in maschera in una cascina immersa nel verde e un campus all'Acquario civico, alla scoperta dei più curiosi animali marini.

Animali di Carnevale al Duomo

Il Duomo di Milano

Domenica 27 febbraio la Veneranda fabbrica del Duomo organizza una visita guidata del tutto particolare, dedicata ai bambini. Si chiama Animali da Carnevale e si snoda tra le guglie e le statue del Duomo di Milano, dove si nascondono molti animali reali e fantastici come scimmie, topolini, cani, tigri, diavoli e draghi volanti. I bambini (la visita è consigliata per i bimbi tra 5-10 anni), possono lasciarsi ispirare da queste creature per creare le loro maschere di Carnevale.

Dove: Duomo di Milano

Leggi anche I migliori ristoranti romantici di Milano per festeggiare San Valentino 2022

Orari: domenica 27 febbraio, ore 16

Costi: 8 euro a persona, gratis sotto i 5 anni. Prenotazione online obbligatoria

Campus di Carnevale all'Acquario Civico

L’Acquario civico di Milano

Una maniera divertente e istruttiva di trascorrere le giornate di Carnevale è partecipare al campus di Verdeacqua all'Acquario civico di Milano. I bambini dai 6 agli 11 anni, in occasione della chiusura delle scuole per il Carnevale Ambrosiano, potranno trascorrere uno o più giorni giocando tra le vasche e i laboratori sull'ambiente sommerso per scoprire divertenti stravaganze del mare e dei suoi abitanti, ispirandosi proprio agli animali più curiosi per realizzare originali travestimenti a tema marino con materiali di recupero e riciclo.

Dove: Acquario civico, viale Gadio 2, Milano

Orari: da lunedì 28 febbraio a venerdì 4 marzo, dalle 8.30 alle 17

Costo: 40 euro a giornata

La caccia al tesoro, la festa e il laboratorio di Carnevale in Cascina Merlata

Una delle precedenti feste di Carnevale a Cascina Merlata

Cascina Merlata è una vecchia cascina riqualificata per l'Expo 2015 e divenuta il centro di un nuovo quartiere dinamico e verde. A Carnevale sono tre gli appuntamenti principali a Cascina Merlata per i bimbi a partire da 5 anni in su (e i loro genitori): domenica 27 febbraio si terrà una caccia al tesoro, venerdì 4 marzo dalle 15.30 sarà organizzata una grande festa di Carnevale gratuita per tutti i bimbi, con pop corn, zucchero filato e crepes. Mentre sabato 5 marzo, per il Carnevalone, ci sarà un laboratorio di maschere curato dall'associazione culturale LopLop, per trasformarsi in vere e proprie opere d'arte.

Dove: Cascina Merlata, via Pier Paolo Pasolini 3, Milano

Orari: domenica 27 febbraio ore 15, venerdì 4 marzo ore 15.30 e sabato 5 marzo ore 16.30

Costi: 5 euro per la caccia al tesoro, 6 euro per il laboratorio delle maschere. Festa di Carnevale gratuita

Il Carnevale nei mercati di Campagna amica, a Milano e nel resto della Lombardia

I dolci tipici di Carnevale

I dolci tipici del Carnevale sono i protagonisti degli appuntamenti nei mercati e negli agriturismi di Campagna amica di Coldiretti. Tanti gli appuntamenti in programma a Milano e non solo. Per quanto riguarda il capoluogo lombardo, sabato 26 febbraio dalle ore 9.30 al mercato contadino di Porta Romana saranno in mostra i dolci tipici della tradizione delle province di Milano, Lodi e Monza Brianza. Per i bambini, inoltre, a partire dalle 10.30 è in programma un laboratorio per realizzare delle maschere con tinture naturali.

Dove: Mercato contadino di Porta Romana, via Friuli 10/a, Milano

Orari: dalle 9.30

Costi: nd

Un Carnevale tra i supereroi da Fao Schwarz

Il Carnevale da Fao Schwarz

Da Fao Schwarz a Milano, uno dei più rinomati negozi di giocattoli del mondo, nei weekend del 26-27 febbraio e 4-5 marzo i bambini potranno trovarsi in un’atmosfera incantata, insieme ad altri piccoli partecipanti che condividono la passione per gli stessi personaggi: principesse e principi Disney, supereroi Marvel, Harry Potter e gli altri personaggi di Hogwarts. Ad attenderli anche una fantastica sorpresa da portare a casa.

Dove: via Orefici 15, Milano

Orari: 10.15-20

Costi: ingresso gratuito