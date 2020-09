in foto: (foto di repertorio)

Un corso gratuito per imparare il wilding, un tipo di difesa personale diversa da tutte le altre perché richiede un coinvolgimento mentale e non fisico. Organizzato e patrocinato dai municipi di Milano e dal comune di Monza, il corso di difesa personale gratuito sarà aperto a tutti e sarà guidato da Mario Furlan, fondatore dei City Angels. “Il Wilding è diversa dalle altre perché non si concentra su tecniche da memorizzare bensì su principi da interiorizzare – spiega Furlan -. Risveglia il tuo istinto di sopravvivenza e si basa sulle 2P: psicologia e prevenzione”. Il wilding è la migliore tecnica di autodifesa da utilizzare in tempi di Coronavirus. Questa, che i City Angels imparan nei loro corsi di formazione, si basa molto sull'aspetto mentale e comportamentale rispetto al contatto fisico. Durante gli appuntamenti, la lezione durerà circa due ore e si svolgerà all'aperto rispettando così tutte le norme previste per il contenimento del Covid-19. È consigliato inoltre di indossare gli abiti di tutti i giorni per garantire il massimo realismo. “Vanno bene anche le scarpe con il tacco e la giacca e cravatta, perché dobbiamo saperci difendere vestiti così come siamo in quel momento” spiega Furlan.

Da Milano a Monza, gli appuntamenti del corso di Wilding

“Mi aspetto che anche quest’anno partecipino molte donne, persone sopra i 40 anni e ragazzini”, spiega il fondatore dei City Angeles che organizza da quattro anni i corsi. Per la prima volta tutti i municipi e un altro comune saranno coinvolti nell'iniziativa. Si inizierà il 19 settembre con il municipio 2 e 9: dalle 15 alle 16.45 al Giardino Cassina de Pomm, in via Melchiorre Gioia e dalle 17 alle 19 in Piazza Gae Aulenti davanti la Libreria Red Feltrinelli. Domenica 20 sarà la volta del municipio 7, 4 e 1. Il primo appuntamento sarà in Piazza Axum, nei giardini Helenio Herrera dalle 10 alle 12. Il secondo sarà nel Parco Alessandrini in via Monte Cimone e si svolgerà dalle ore 15 alle 16.45. Il terzo nei giardini Montanelli, di fronte al monumento Montanelli, dalle 17 alle 19. Sabato 26 settembre toccherà al municipio 3 e 6. Prima ci sarà l'incontro nei giardini di Piazzale Gobetti dalle 15 alle 16.45 e poi in via Solari, nel parco Don Giussani, dalle 17 alle 19. Domenica 27 settembre sarà l'ultimo giorno per i municipi milanesi: si chiude con il 5 e l'8. In viale Tibaldi, 45 l'appuntamento sarà dalle 10 alle 12 poi nel Giardino dei Giusti dalle 15 alle 17. Domenica 11 ottobre toccherà al comune di Monza dove i City Angels aspetteranno chiunque voglia partecipare in Piazza Trento e Trieste dalle 15 alle 17. Per partecipare al corso basterà scrivere un'email a info@wildingdefense.com.