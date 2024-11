video suggerito

Corrado Paroli trovato in fin di vita accanto alla madre morta: ipotesi omicidio-suicidio Corrado Paroli, 48 anni, è stato il genero del consigliere regionale leghista Stefano Galli. Furono condannati ambedue per la "rimborsopoli" lombarda con Nicole Minetti e il "trota" Renzo Bossi. La vittima è Margherita Colombo, 73 anni.

È stato trovato in fin di vita accanto alla madre morta, nell'appartamento che i due condividevano a Cassina Valsassina (Como). Si tratta di Corrado Paroli, operaio 48enne ora ricoverato in ospedale a Lecco in gravi condizioni: a trovare i corpi è stata l'ex moglie, preoccupata dopo aver ricevuto un messaggio inquietante dallo stesso Paroli. La vittima è Margherita Colombo, 73 anni.

L'ipotesi, al momento, è quella di un omicidio seguito da un tentativo di togliersi la vita dopo aver ingerito farmaci. Ma solo l’autopsia disposta sul corpo della vittima e ulteriori accertamenti potranno dare risposte.

Chi è Corrado Paroli, genero del leghista Stefano Galli

L'uomo, 48 anni, è stato il genero di Stefano Galli, consigliere regionale ed ex capogruppo leghista scomparso nel 2021 a 63 anni, dopo essere stato travolto con lui dallo scandalo della "rimborsopoli” lombarda che travolse anche la consigliera di Forza Italia Nicole Minetti e il "trota" Renzo Bossi.

I due, suocero e genero, nel 2019 furono entrambi accusati di truffa e peculato per essersi fatti rimborsare illegalmente con soldi pubblici le spese più varie, tra cui il matrimonio dello stesso Paroli con la figlia di Galli, Laura Verdiana: il politico fu condannato a 4 anni e 8 mesi, e il genero a 2 anni e 6 mesi. Galli, inoltre, al tempo avrebbe fatto assumere come consulente al Pirellone il genero, con uno stipendio di 196mila euro lordi per 19 mesi di lavoro.