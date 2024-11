Corrado Paroli trovato in fin di vita accanto alla madre morta: l’autopsia sul corpo della donna

video suggerito

Sarà effettuata nelle prossime ore l'autopsia sul corpo di Margherita Colombo, 73 anni, trovata morta ieri pomeriggio nella sua casa di Cassina Valsassina (Lecco) a fianco del figlio Corrado Paroli, 48 anni, rinvenuto dai soccorritori in condizioni gravissime.

L'ipotesi omicidio-suicidio

L'ipotesi più accreditata, al momento, è quella dell'omicidio-suicidio. L'uomo, ex genero del politico e big della Lega Stefano Galli, poco prima del drammatico ritrovamento aveva scritto un messaggio inquietante a colei che era stata sua moglie: è stata proprio la donna ad allertare le forze dell'ordine e il 118, temendo il peggio.

Ma chi indaga non esclude nessuna pista, nemmeno quella del gesto autolesionista di fronte a un grave malore della madre, con cui da qualche settimana il 48enne era tornato a vivere dopo la fine del suo matrimonio. A una prima occhiata, infatti, sul corpo della 73enne non erano presenti segni di violenza. Nessun segno di colluttazione tra madre e figlio, il salotto in perfetto ordine. Mentre sarebbe escluso il coinvolgimento di altre persone.

Chi è Corrado Paroli, ex genero del politico leghista Stefano Galli

Paroli era il genero di Stefano Galli, consigliere regionale leghista scomparso nel 2021 a 63 anni, dopo essere stato travolto con lui dallo scandalo della "Rimborsopoli” lombarda, concluso con la condanna definitiva di entrambi: il politico a 4 anni e 8 mesi, e il genero a 2 anni e 6 mesi.

Tra le spese illeciti contestate al consigliere regionale c'era il ricevimento di nozze della figlia, con un banchetto da 6mila euro pagato con i soldi dei contribuenti lombardi. Galli, inoltre, aveva fatto assumere il genero, di professione operaio, come consulente al Pirellone con uno stipendio da 196mila euro lordi per 19 mesi di lavoro.