Coronavirus Lombardia, oggi 2.783 contagi Covid e 9 morti: il bollettino del 7 dicembre

Sono 2.783 i nuovi contagi Covid in Lombardia nelle ultime 24 ore, a fronte di 26.166 tamponi molecolari analizzati e 142.469 tamponi complessivi di antigenici rapidi. Lo ha comunicato la Regione Lombardia nel consueto bollettino quotidiano. Il tasso di positività passa dunque all'1,9% giornaliero, tendenzialmente simile a quello nazionale ed anzi in lieve calo rispetto al 2,2% regionale registrato nella giornata di ieri. Ma a preoccupare è il dato delle ospedalizzazioni: sono stati superati i mille ricoveri per Covid nella regione lombarda, con un +55 rispetto a 24 ore fa. Ad oggi sono 1.041 i ricoveri totali, di cui 134 in terapia intensiva, nove in più rispetto all'ultimo aggiornamento.

Sono 9 invece i morti delle ultime 24 ore (ieri ne erano stati registrati 15), che porta il totale dei decessi in Lombardia a 34.479 da inizio pandemia. Gli attualmente positivi sfondano quotano 40mila: 40.126 in tutto, con un +505 unità in 24 ore. I guariti/dimessi sono invece 2.269, per un totale di 875.277 persone da inizio pandemia. Il contagio corre veloce soprattutto nella città metropolitana di Milano: +969 nuovi casi, di cui 353 in città. Dietro il capoluogo ci sono le province di Brescia (+325), Varese (+287), Monza e Brianza (+259), Como (+166), Mantova (+159), Bergamo (+140), Pavia (+119), Cremona (+82), Lecco (+67), Lodi (+60) e Sondrio (+16), con 135 casi ancora da assegnare alle rispettive province. Al momento, non ci sarebbero rischi di "cambi di colore", come spiegato anche dal presidente della regione Attilio Fontana, che pochi giorni fa aveva spiegato che la Lombardia "resterà zona bianca".