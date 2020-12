in foto: Ospedale San Gerardo Monza

Buone notizie dall'ospedale San Gerardo di Monza dopo il picco di contagi dell'emergenza Covid. In Brianza i numeri allarmanti di novembre sono in buona parte rientrati: a oggi, 17 dicembre, sono in tutto 196 i ricoverati Covid, di cui 19 in terapia intensiva. Altri 87 sono ricoverati a Desio, di questi 10 sono i più gravi. Numeri in forte calo nelle ultime settimane. Solo lo scorso 27 novembre i ricoverati erano 401, un numero che preoccupava nonostante già si parlava di fine seconda ondata. "Siamo ancora in una situazione di grande emergenza", aveva voluto sottolineare allora il direttore generale Asst Monza Mario Alparone.

Rallentano a Monza i nuovi casi al giorno

Dopo una media di 800 nuovi casi Covid al giorno, la curva dei contagi a Monza rallenta, così come accade nel resto della Lombardia. Nella giornata di oggi sono 198 i nuovi casi in provincia. Un numero in calo se si considera che mercoledì 16 dicembre i nuovi malati sono stati 545. Oggi in Lombardia sono stati segnalati 2.730 nuovi casi di Coronavirus e 68 morti. Tra le province più colpite Brescia e Como: con rispettivamente 306 e 311 malati in 24 ore.

A Monza inaugurato una stele in memoria delle vittime Covid

Stando agli aggiornamenti fino al 15 dicembre le vittime di Monza molte per Covid sono state 357. Per ricordare il Comune ha "inaugurato una stele all'ingresso del cimitero – spiega il sindaco di Monza Dario Allevi su Facebook – alle cui spalle abbiamo piantato una grande pianta di ulivo. Un simbolo per dire che noi questi monzesi non li dimentichiamo: ciascuna di loro è una storia, una vita che ha lasciato un'impronta e una traccia di sé per sempre". E poi aggiunge: "A loro, a queste vittime, vogliamo offrire almeno il risarcimento della memoria e impegnarci a fare tutto ciò che è giusto perché questo strazio non accada più: lo dobbiamo a chi ce l'ha fatta e a chi, purtroppo, non è più tra noi".