Il bollettino di giovedì 1 7 dicembre, con gli aggiornamenti sulla diffusione del Coronavirus in Lombardia. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi positivi sono 2.730 su 31.587 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri il dato era stato di 2.994 nuovi contagi su 37.605 tamponi. In totale dall'inizio della pandemia in Lombardia sono stati eseguiti 4.546.501 tamponi. Aumenta rispetto a ieri il dato giornaliero sui decessi: sono stati 68 nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 106), per un totale dall'inizio della pandemia di 24.165 morti ufficiali nella sola Lombardia.

I ricoveri negli ospedali della Lombardia

I dati relativi a ricoveri in ospedale e in terapia intensiva, utili per monitorare l'andamento dell'epidemia, descrivono una situazione più stabile e in miglioramento rispetto alle scorse settimane. Nelle ultime 24 ore il numero dei ricoveri in ospedale è diminuito di 153 unità, portando il totale a 4.793 (ieri erano 4.946). In calo anche i ricoveri nei reparti di terapia intensiva: il saldo è di 18 pazienti in meno rispetto a ieri (ieri il saldo tra nuovi ingressi e dimissioni era di 27 ricoveri in meno), per un totale di 611 persone ricoverate. Continua a crescere il numero dei guariti/dimessi, ora arrivato a 360.529: sono 4.354 le persone che sono riuscite a superare la malattia nelle ultime 24 ore.

I nuovi positivi nelle province

Per quanto riguarda le province lombarde, sono 817 i nuovi casi di positivi al Coronavirus a in provincia di Milano. Sono 198 i nuovi positivi nella provincia di Monza e Brianza, 283 in quella di Varese, 306 in provincia di Brescia, 311 in quella di Como e 156 in provincia di Pavia. La provincia di Bergamo ha registrato 210 nuovi contagi, mentre sono 70 quelli a Lecco, 52 i nuovi contagi nella provincia di Lodi, 52 in quella di Cremona, 15 nella provincia di Sondrio e infine 172 a Mantova.

Vaccini anti Covid, Gallera: Pronti quasi tutti i frigoriferi

Sono quasi pronti i frigoriferi necessari alla conservazione dei vaccini anti Covid in arrivo a gennaio per la Lombardia. A confermarlo, in una dichiarazione rilasciata all'agenzia di stampa Dire, è l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera. Il numero uno della Sanità lombarda ha dichiarato che "in due terzi degli hub predisposti ci sono già i frigoriferi per conservare a basse temperature le dosi, mentre negli altri la Regione si sta adoperando".