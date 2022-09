Coppia sorpresa in pieno giorno mentre fa sesso davanti alla biblioteca dedicata ai bambini: denunciati Una coppia è stata sorpresa, in provincia di Varese, mentre faceva sesso in pieno giorno davanti una biblioteca dedicata ai bambini: è stato denunciato.

A cura di Ilaria Quattrone

Una coppia è stata sorpresa a fare sesso fuori dalla biblioteca di Gallarate, comune in provincia di Varese. La struttura, che è dedicata ai bambini, si trova tra via Ivrea e Piazza San Lorenzo: i due sono stati beccati nella mattinata di oggi, venerdì 2 settembre. Probabilmente la coppia aveva passato la notte sotto al portico: accanto a loro, c'erano diverse bottiglie di birra e un terzo ragazzo.

Sanzionato anche il terzo ragazzo

I residenti hanno così deciso di chiamare la polizia che è intervenuta con due pattuglie: gli agenti hanno invitato la coppia a rimettersi gli abiti e interrompere l'attività. La ragazza, sempre secondo i residenti, barcollava. Le forze dell'ordine hanno portato via i due e li hanno scortati fino in commissariato: lì, sono stati identificati e denunciati. Dovranno adesso rispondere dell'accusa di atti osceni in luogo pubblico. Anche il terzo ragazzo, che dormiva accanto alla coppia, è stato sanzionato per ubriachezza molesta.

Un episodio simile anche in provincia di Monza e Brianza

Un episodio simile si era verificato lo scorso 28 febbraio a Briosco, comune in provincia di Monza e Brianza dove una coppia era stata sorpresa a fare sesso in pieno giorno nella loro auto. Entrambi, due uomini di 48 e 63 anni, sono stati multati. A scoprirli erano stati i carabinieri della stazione di Giussano che erano impegni in normali controlli. La coppia è stata accusata di atti contrari alla pubblica decenza: appena visto il conto da pagare, uno dei due avrebbe dato in escandescenze insultando i carabinieri. L'uomo è stato quindi denunciato per minaccia a pubblico ufficiale.