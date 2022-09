Due giovani fanno sesso per strada in pieno centro: riconosciuti dal video di un guardone Si sono stesi per terra in pieno centro a Pavia e hanno iniziato a fare sesso davanti allo sguardo dei passanti. Due giovani fidanzati rischiano ora una denuncia per atti osceni in luogo pubblico.

A cura di Fabio Pellaco

Un fotogramma del video

Dopo aver passato la serata in giro per il centro di Pavia, invece di tornare a casa e trascorrere la propria notte d'amore sotto le coperte hanno pensato di appartarsi in via XX settembre. E così, tra una fioriera e la vetrina di un negozio, due giovani fidanzati hanno iniziato a fare sesso per terra.

La coppia riconosciuta grazie a un video

Un rapporto che non è passato inosservato e tra i passanti c'è stato chi ha ripreso tutta la scena con il telefonino. Rapidamente il video è rimbalzato da un dispositivo all'altro fino ad approdare anche su YouTube.

Il fatto è accaduto tra le 02:15 e le 02:45 della notte di giovedì 28 settembre e il filmato è arrivato tra le mani dei consiglieri della giunta comunale che hanno richiesto l'ausilio delle Forze dell'Ordine per identificare i responsabili.

"Appena presa visione del video, nel corso dell'odierna giunta – scrive su Facebook l'assessore alla sicurezza di Pavia, Pietro Trivi –, mi sono immediatamente attivato e, nel giro di poco tempo, grazie anche all'ausilio degli steward presenti in piazza all’ora del fatto, siamo riusciti a risalire alle generalità degli autori che sono stati quindi individuati ed identificati".

I due sarebbero una coppia di fidanzati, lui italiano e lei ucraina, che nel corso della serata erano stati notati ballare, visibilmente alterati, ballare sotto i portici di piazza della Vittoria. In un primo momento era sorto il dubbio che la donna non fosse consenziente, ma lei stessa ha confermato il loro legame sentimentale.

Rischiano una denuncia per atti osceni

Ma la vicenda potrebbe non concludersi solo con l'eliminazione del video dalla rete. Per la coppia potrebbe scattare la denuncia per atti osceni in luogo pubblico che prevede una sanzione amministrativa tra i 5mila e i 30mila euro.

"Stiamo visionando le immagini delle telecamere – conclude Trivi – ed all'esito dell'esame consegneremo i video alla Polizia di Stato, prontamente informata, che ce ne ha già fatto richiesta al fine di valutare la possibilità di procedere a denunciare gli autori del fatto".