Bimbo di due anni scappa dal nido e cammina da solo in strada: salvato da un passante Il passante si è accorto del piccolo in strada e ha chiamato la polizia. Era lontano centinaia di metri dall'asilo nido, dove è sfuggito al controllo delle maestre. L'assessora all'Istruzione di Sondrio: "Questi fatti non devono più accadere"

L'ha visto camminare da solo, in mezzo alla strada. Così un passante ha salvato un bimbo di due anni che a Sondrio, lo scorso venerdì 6 settembre, è uscito dall'asilo nido sfuggendo al controllo delle maestre, e ha percorso alcune centinaia di metri a piedi.

Il piccolo, trovato e riaccompagnato a scuola dagli agenti di polizia locale, è in buone condizioni di salute. Ma i genitori, nel frattempo, hanno deciso di presentare denuncia contro ignoti, così da fare piena luce su quanto accaduto.

"Sono profondamente dispiaciuta per l’accaduto e sinceramente vicina alla famiglia", ha dichiarato a SondrioToday l'assessora comunale all'Istruzione Marcella Fratta. "Come madre e nonna posso immaginarmi lo sgomento. Questi fatti non devono succedere e sono grata al cittadino premuroso e attento e agli agenti che si sono presi cura della piccola creatura. Abbiamo richiesto dettagliata relazione a Città futura che gestisce il nido, sollecitando un rafforzamento delle attenzioni sulla sicurezza e chiarezza sulle responsabilità".

