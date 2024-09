Lascia il figlio di pochi mesi da solo in auto: alcuni agenti di polizia se ne accorgono e lo salvano

video suggerito

Una donna di 29 anni è stata denunciata per aver abbandonato il figlio di pochi mesi in auto da solo: ad accorgersene è stata una pattuglia della polizia locale. Il piccolo sta bene.

A cura di Giorgia Venturini

Un bimbo di pochi mesi è stato lasciato solo nell'auto. Tutto è accaduto a Vigevano, in provincia di Pavia. A notare il piccolo in macchina è stata una pattuglia della polizia locale che passava in zona. Gli agenti sono subito intervenuti, insieme ai vigili del fuoco: il piccolo è stato tolto subito dalla macchina, era in buone condizioni di salute.

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, il bimbo era stato lasciato sul sedile della macchina in una zona vicino all'ospedale. La madre, una 29enne di origini cubane e residente a Bereguardo (Pavia), era scesa lasciando da solo il figlio. Ad accorgersi della presenza del bambino, sistemato su un seggiolino sul sedile anteriore dalla parte del passeggero, è stata una pattuglia della polizia locale. Subito sono scattate le operazioni per aprire la macchina e togliere il piccolo dall'auto. Fortunatamente stava bene. Per la 29enne, che è stata rintracciata poco dopo, è stata denunciata per abbandono di minori per aver lasciato il proprio bimbo. L'assessore alla polizia locale di Vigevano, Nicola Scardillo, ha ringraziato gli agenti per aver "gestito con prontezza una vicenda delicata".