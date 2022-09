Lascia i cani senza acqua né cibo per giorni: denunciato Un uomo ha lasciato due cani senza acqua e cibo per giorni: sono stati salvati dalla polizia locale di Rezzato (Brescia) mentre l’uomo è stato denunciato.

A cura di Ilaria Quattrone

Ancora maltrattamenti. Ancora cani lasciati senza cibo, senza acqua, senza nulla per diversi giorni. Un comportamento disumano che rischia di mettere in pericolo la vita di questi poveri animali, la cui unica colpa è quella di essere affidati o scelti da padroni che non hanno la minima intenzione di prendersene cura.

I pastore belga abbandonati nel cortile di un cittadino

A Rezzato, comune in provincia di Brescia, gli agenti della polizia locale hanno messo in salvo due cani trovati in uno stato pessimo. I due pastore belga, così come racconta il giornale locale BsNews, sarebbero stati lasciati da soli dal padrone. Un cittadino li ha avvistati nel cortile e ha deciso di chiamare la polizia locale. Gli agenti, di conseguenza, hanno allertato le guardie zoofile di Fare Ambiente.

Individuato il proprietario dei due animali

I due esemplari sono stati messi in salvato e affidati alle amorevoli cure di persone esperte che li hanno così nutriti e dissetati. Agli investigatori è toccato invece rintracciare il proprietario. Il giornale locale, racconta che i due anomali sarebbero di proprietà del titolare di un'azienda. Quel cortile, dove sono stati rintracciati i cani, avrebbe fatto parte della vecchia sede.

È stato denunciato per abbandono di animali

In questi giorni, stando a quanto raccontato dall'uomo, ci sarebbe stato il trasferimento della ditta in un'altra sede. Il titolare si sarebbe quindi – a suo dire – dimenticato dei due cani. Una giustificazione che non lo ha salvato da una denuncia per abbandono di animali. Adesso la speranza è che i due pastore belga vengano affidati a famiglie in grado di dargli tutto l'amore che meritano.