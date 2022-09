Studenti gli fanno uno scherzo, prof li picchia con una mazza: “Vi devo ammazzare, vi lascio come cani” “Basta niente, vi devo ammazzare e vi lascio come cani”: è la frase che il professore, accusato di aver picchiato due studenti con una mazza da baseball, avrebbe pronunciato in risposta alla loro richiesta di smettere di colpirli.

Avrebbero lanciato alcuni petardi in strada che sarebbero poi finiti nel cortile di un professore che, insegnava nella loro stessa scuola, che li avrebbe inseguiti e picchiati con una mazza da baseball: l'insegnante, un 59enne, è a processo con l'accusa di lesioni aggravate ai danni di due quattordicenni.

L'uomo, che lavorava in un istituto professionale della provincia di Brescia, è stato anche sospeso dall'incarico. La prima udienza si svolgerà il 23 febbraio. I fatti per i quali è accusato, risalgono al 14 febbraio 2021 durante il periodo di Carnevale. I due ragazzini – così come ricostruito dal pubblico ministero Donato Greco – stavano esplodendo alcuni petardi.

L'uomo li ha inseguiti con l'auto

Un paio sarebbero finiti nel giardino del condominio dove vive l'insegnante. L'uomo avrebbe visto i due ragazzini dalla finestra e sarebbe sceso con una mazza da baseball. La coppia, spaventata, avrebbe cercato di scappare: l'uomo li avrebbe comunque raggiunti considerato che per inseguirli avrebbe preso anche l'auto. I ragazzini erano riusciti ad arrivare alla falegnameria del padre di un amico, ma nonostante questo il docente li avrebbe raggiunti e iniziato a colpire.

Li avrebbe picchiati alla testa e al corpo: avrebbero urlato di smettere, lo avrebbero implorato di fermarsi. Inutilmente. Stando a quanto riporta il quotidiano "Il Giorno", il professore avrebbe detto: "Basta niente, vi devo ammazzare e vi lascio come cani". Gli studenti furono soccorsi dai medici e i paramedici del 118: uno di loro ha riportato un trauma cranico, guaribile in 21 giorni, l'altro 23 punti di sutura all testa e botte alle spalle, al polso e alle mani. Avrebbe anche avuto una sindrome da stress post traumatico e una prognosi di oltre quaranta giorni.