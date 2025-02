video suggerito

Coppia investita davanti a un supermercato a Monza, deceduto sul colpo il marito: la moglie è morta un mese dopo L'impatto era avvenuto davanti a un supermercato di Villasanta (Monza e Brianza) lo scorso 4 gennaio, mentre i due stavano attraversando la strada con i sacchetti della spesa in mano. Il marito Cosimo Crisci, 78 anni, era deceduto sul colpo.

È morta dopo oltre un mese d'agonia anche Margherita Lista, 72 anni, ricoverata dal momento in cui fu travolta da un'auto insieme al marito davanti a un supermercato di Villasanta (Monza e Brianza) lo scorso 4 gennaio. Nell'impatto, avvenuto mentre i due stavano attraversando la strada con i sacchetti della spesa in mano, il marito Cosimo Crisci, 78 anni, era deceduto sul colpo.

Come riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), la chiamata ai soccorsi era arrivata intorno alle 12:30 del 4 gennaio. Stando a una prima ricostruzione, pare che la coppia fosse appena uscita dal supermercato ‘Il Gigante' di via Vecellio quando è stata investita. Per motivi che devono essere ancora chiariti, i due sono stati travolti da una Nissan Micra che aveva appena svoltato in direzione del punto vendita.

Il conducente dell'auto, dopo l'impatto, si è fermato a prestare soccorso agli anziani e ha chiamato il 118. I sanitari sono così arrivati sul posto con l'elisoccorso, oltre a due automediche e due ambulanze, ma per l'uomo di 78 anni, sbalzato sull'asfalto per diversi metri, non c'è stato nulla da fare. La donna, invece, è stata sottoposta alle prime cure sul posto, dopodiché è stata trasportata all'ospedale di Vimercate in elicottero con la massima urgenza, in condizioni critiche. Oggi, dopo più di un mese, la drammatica notizia.

I funerali di Margherita Lista e Cosimo Crisci saranno celebrati il prossimo giovedì 13 febbraio nella chiesa di San Nicola di Bari a Roscigno (Salerno), paese d'origine della coppia.