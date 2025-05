video suggerito

Coppia di imprenditori minacciati e rapinati dai banditi nella loro casa: "Ci hanno puntato una pistola alla testa" Una coppia di imprenditori bresciani è stata minacciata e rapinata nella villa in cui vive a Bagnolo Mella, comune che si trova in provincia di Brescia. I banditi hanno messo a segno un colpo da circa 10mila euro.

A cura di Ilaria Quattrone

(Foto di repertorio)

Nella serata di domenica 25 maggio, una coppia di imprenditori bresciani sarebbe stata minacciata e rapinata nella sua villa a Bagnolo Mella, comune della provincia di Brescia. L'episodio è avvenuto dopo le 23. I due stavano rientrando a casa dopo cena quando si sono trovati di fronte almeno tre banditi. Avrebbero avuto il volto coperto e i guanti alle mani, ma nonostante questo avrebbero cosparso la casa di candeggina per eliminare eventuali impronte.

Stando a quanto ricostruito dal quotidiano Il Giornale di Brescia, la donna sarebbe stata aggredita e minacciata con una pistola puntata alla testa. Dopodiché sarebbe stato picchiato il marito. Alla prima sono stati sottratti i gioielli che aveva addosso. È riuscita solo a salvare due solitari che è riuscita a mettere in bocca. La casa è stata poi svaligiata: portati via soldi, gioielli, abiti, scarpe e soprammobili.

La coppia è stata tenuta in ostaggio per almeno un'ora. Non appena i ladri sono andati via, i due – che gestiscono due negozi di parrucchieri a Ghedi e Poncarale – hanno chiamato il numero unico delle emergenze 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri e il personale della sezione investigazioni scientifiche. Le indagini sono state affidate ai militari della stazione di Bagnolo Mella e della compagnia di Verolanuova. I militari hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.