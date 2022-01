Continua a spacciare anche a minorenni nonostante sia ai domiciliari: 21enne arrestato a Pavia Un 21enne spacciava a clienti anche minorenni nonostante fosse ai domiciliari. Il giovane pusher è stato scoperto dalla polizia di Pavia e arrestato per spaccio.

A cura di Francesco Loiacono

La droga e i soldi sequestrati dalla polizia

Un ragazzo di 21 anni è stato arrestato dalla polizia a Pavia con l'accusa di spaccio. L'arresto è avvenuto in flagrante nella serata di ieri, domenica 30 gennaio. Due volanti della polizia, dopo aver saputo di un'attività di spaccio in corso in piazzale Crosione, si sono recate sul posto per monitorare la situazione. Alla vista delle auto della polizia due giovani, una ragazza di 19 anni e un minorenne classe 2006 (16 anni neanche compiuti), hanno accelerato il passo con fare sospetto. Gli agenti li hanno fermati e li hanno trovati in possesso di piccole quantità di hashish e marijuana. Agli agenti i due giovani hanno raccontato di aver acquistato la droga da un pusher che abitava nella stessa piazza, in appartamento al secondo piano di un palazzo.

Il 21enne si trovava già ai domiciliari: gli sono stati rinnovati dopo il nuovo arresto

A quel punto i poliziotti si sono presentati in casa del 21enne e l'hanno perquisita, trovandovi altri due grammi di sostanza stupefacente e 20 euro in contanti, ritenuti il provento dell'attività di spaccio. Il 21enne è stato portato in questura dove, dagli accertamenti, è emerso non solo che era gravato da precedenti per reati contro la persona e contro l'ordine pubblico, ma anche che era già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per alcuni di questi precedenti. Nonostante ciò, tuttavia, continuava a spacciare come se nulla fosse. Per il 21enne è così scattato un nuovo arresto e il magistrato di turno ha disposto nuovamente per lui i domiciliari. Chissà se, questa volta, la misura cautelare servirà a fargli cambiare vita.